Aniversario de Cipolletti: Los protagonistas que hacen ciudad

Cipolletti cumple un nuevo aniversario y, como sucede en cada fecha especial, la ciudad se piensa a sí misma a través de su gente. Porque más allá de las obras, los planes de crecimiento urbano o los proyectos económicos, son las personas quienes marcan el pulso cotidiano y transmiten aquello que distingue a una comunidad.

En sus calles conviven el sonido de una guitarra afinándose, los pasos de un ensayo de danza urbana, la disciplina de un adolescente que se prepara para representar al país en un mundial y el empeño de un comerciante que apuesta cada día por innovar. También están los relatos que rescatan la memoria de un club, la pasión por la literatura que nace en la tribuna, los sabores que conectan con la tierra valletana y los emprendedores que transforman ideas en proyectos de alcance nacional.

Este mosaico de protagonistas es una radiografía viva de Cipolletti: una ciudad que supo crecer con identidad propia, que mantiene la impronta de sus chacras y su tradición frutícola, y que al mismo tiempo se abre a nuevas expresiones culturales, deportivas y económicas.

Cada uno de ellos representa un aspecto de ese ADN común: la creatividad, la capacidad de reinventarse, el compromiso con la comunidad y el orgullo de pertenencia. Juntos, dibujan un retrato diverso y potente de una ciudad que no se queda quieta, que se anima a proyectarse hacia adelante sin perder sus raíces.

En este aniversario, Cipolletti se celebra en sus protagonistas. Son ellos, con sus trayectorias y sueños, quienes mejor explican por qué esta ciudad sigue creciendo y por qué su gente siente que lo mejor siempre está por venir.

Ritmo y raíces

Hablar de Cipolletti es hablar también de su cultura en movimiento, de jóvenes que transforman la pasión en comunidad. Francisco Escobal, bailarín y referente de la danza urbana, lleva años apostando a que el hip hop y el freestyle tengan en el Alto Valle un espacio propio y con identidad.

Su camino comenzó casi por casualidad, a los 15 años, cuando cambió la cancha de fútbol por las clases en la academia de sus tíos. “Descubrí que la música que ya escuchaba también podía bailarse. Ese fue el clic que me llevó a decir: quiero aprender esto”, recuerda. Desde entonces eligió la danza como forma de expresión y de vida.

En mayo de este año dio un paso más organizando “Is Flow” en el Complejo Cultural Cipolletti. “Ver cómo una idea que nació en mi cabeza hace unos tres años pudo finalmente hacerse realidad, y además en un espacio tan importante, fue algo que jamás hubiera imaginado”, cuenta.

Francisco afirma que cada clase y cada evento son un espacio de intercambio que va más allá de los pasos: “Cipolletti es mi casa y mi familia. Transmitir mis experiencias a los jóvenes de mi ciudad fue y sigue siendo muy significativo”.

El arte transforma

En cada rincón de Cipolletti alguien ensaya un acorde o comparte una canción. Entre quienes sostienen esa identidad aparece Pablo Raymundo: músico, docente y coordinador de la Escuela Municipal de Música y de la Academia Armonizar.

“Siempre me definí como músico, más allá de coordinar o dar clases, la música es el común denominador”, dice. Creció en la ciudad, viajó a formarse al IUPA en Roca y nunca dejó de estar presente en la vida cultural local.

Para Pablo, lo más valioso es aportar desde adentro: “Conocés el panorama desde siempre y tratás de dar lo que la ciudad necesita”. Destaca la importancia del Complejo Cultural y del teatro Roberto Abel, aunque advierte que faltan espacios para las bandas emergentes.

Como docente, subraya cómo el arte transforma: “Cuando forman parte de un elenco artístico les da pertenencia, responsabilidad y contención. Enseña que todos los roles son importantes”. Y asegura que Cipolletti está en plena etapa de crecimiento cultural.

Pasión que se siente y se escribe

En Cipolletti, las historias de fútbol también se escriben. Sebastián Sánchez es periodista y escritor, fanático del Albinegro, y convirtió su pasión por el club en libros que ya son parte de la identidad local.

“Me hice lector gracias al fútbol, a través de Sacheri, Fontanarrosa y Soriano. No hubiese agarrado un libro sin esa puerta de entrada”, admite. Su título más emblemático, La pasión de Cipo, fue un proyecto de más de diez años que metió al club en la literatura y llegó a más de 200 bibliotecas de la región.

Lejos de la lógica comercial, hoy vive en Balsa Las Perlas y mantiene vivo el vínculo con las palabras en la radio comunitaria Quimunche. “Todo lo que hice lo hice por amor al club”, confiesa.

Convencido del poder de los libros, asegura: “Leer siempre te va a entrenar la inteligencia, que en las redes muchos buscan esclavizar”. Así, entre la tribuna y las páginas, Sebastián escribe la otra historia del fútbol: la que se lee con el corazón.

Talento con proyección mundial

Con apenas 13 años, Juan Tomás Ciccioli es el N°1 del ranking argentino Sub 14 de pádel y representa al país en el Mundial Junior de España. Su historia comenzó en las canchas de Cipolletti y hoy lo proyecta al mundo.

“Es un orgullo representar a mi país, es un sueño”, dice con la frescura de su edad. Pero detrás de cada triunfo hay disciplina: doble turno de entrenamiento, trabajo mental y concentración.

El apoyo de su familia y de la comunidad es central. “La gente de Cipolletti me manda mensajes y eso me motiva para seguir”, asegura. Y a los chicos que lo miran como ejemplo les deja un mensaje: “Con esfuerzo, dedicación y sin dejar de soñar, todo es posible”.

De Cipolletti al mundial

A los 17 años, Lautaro Lisanti convirtió su pasión por el handball en un sueño cumplido: jugar el Mundial Sub 17 de beach handball en Túnez con la Selección Argentina.

“La experiencia fue única, nunca imaginé que iba a estar en otro continente representando al país”, dice. Su camino empezó en el handball indoor, pero encontró en la arena un lugar donde desplegar su talento. “Me di cuenta que es muy desgastante y muy táctico, pero me atrapó”, confiesa.

Desde que se mudó a Cipolletti, encontró contención en la Escuela Municipal de Handball: “Me recibieron con los brazos abiertos y me inculcaron a nunca bajar la cabeza”. Y así lo resume: “Por más rachas malas que existan, siempre viene una muy buena que vale cada momento”.

Cipolletti late en blanco y negro

El Club Cipolletti es mucho más que fútbol: es identidad y pertenencia. Con casi un siglo de historia, tracciona miles de personas cada día y es parte del ADN de la ciudad.

A fines de 2024, Luca Mancini asumió como presidente tras décadas sin elecciones. “Nos encontramos con una institución abandonada. La primera prioridad fue ordenar y abrir las puertas”, recuerda.

Hoy el club mueve a 3.000 personas entre socios, deportistas y familias. “Eso es identidad pura”, sostiene. Entre los proyectos inmediatos está el sueño de un predio propio de fútbol y más infraestructura para otras disciplinas.

“El deporte no solo forma atletas, forma ciudadanos comprometidos. Que la gente vuelva a creer es el gran desafío”, afirma Mancini, convencido de que lo mejor está por venir.

El sabor de un vermouth único

Los hermanos Carlo y Marco Puricelli crearon Único Vermouth, el primer vermouth artesanal de la Patagonia. Con base en Cipolletti, lograron llevar su sello a nuevas fronteras.

“Único es una forma de vida. Pensamos productos, elaboramos macerados y disfrutamos cada paso del proceso”, explica Carlo. La jarilla, aroma típico de la barda, y los vinos del Alto Valle son ingredientes que definen la identidad del proyecto.

Para ellos, el espíritu emprendedor es herencia de la región: “Nuestros abuelos formaron esta tierra. Seguir con esa impronta y pasarla a las próximas generaciones es fundamental”.

Carlo deja un mensaje a quienes quieren empezar: “Lo importante es amar lo que hacés. Y animarse: si caés, siempre se puede levantar, de todo se aprende”.

La Nacional: variedad y gusto

Rodrigo García Iglesias eligió a Cipolletti como lugar para crecer y emprender. Con La Nacional, una marca que ya es emblema de la panificación local, combina oficio de cocinero y pasión de comerciante.

“Elegimos esta ciudad para vivir en familia, crear y desarrollar nuestro proyecto de vida. Solo tenemos palabras de agradecimiento para esta gente que nos elige todos los días”, afirma.

Con casi 200 productos en sus góndolas, Rodrigo apuesta a frescura y variedad como marcas registradas. “En la variedad está el gusto”, resume.

Convencido de que el camino del emprendedor tiene obstáculos, sostiene: “Es muy difícil que te vaya bien sin palos en la rueda. Pero si capitalizás las malas rachas, entendés que no eran problemas, sino aprendizajes”.

Martina: la dueña de la pista

Con apenas 26 años, Martina Escudero se convirtió en una de las atletas más importantes de la historia de Cipolletti. Es la dueña del récord nacional absoluto de 800 metros, una marca que llevaba casi tres décadas intacta y que ella derribó en 2023 en el País Vasco. Desde entonces, su nombre suena fuerte en cada torneo internacional, pero nunca deja de señalar el lugar donde todo comenzó: su ciudad natal.

“Soy atleta de la escuela municipal de corredores de Cipolletti. Hace 13 años que hago esta práctica deportiva. Actualmente tengo el récord nacional absoluto en la rama femenina con un tiempo de 2 minutos 2 segundos 75 centésimas”, cuenta con el orgullo de quien sabe que los sueños se conquistan con disciplina. Y lejos de conformarse, avisa que va por más: “La idea es volver a batir mi propio récord”.

“Siento un amor y un aprecio tan grande por esta ciudad porque acá está todo lo que me formó a mí como persona, como deportista. Contar con instituciones deportivas públicas y gratuitas abren las puertas para que las infancias probemos y vivenciemos diferentes prácticas deportivas que son fundamentales para formarnos tanto como deportistas y como personas”, subraya.