La estrategia de Buteler para transformar Cipolletti con una mirada más innovadora

Lo local se revivifica hoy más que nunca.

Este sentimiento de pertenecer a una comunidad está revitalizado.

El valor de lo espacial y territorial, lejos de perderse por el tsunami digital, se ha vuelto más relevante en las interacciones próximas y cotidianas.

Hay una nueva manera de estar en el mundo y “ahora la estamos diseñando y experimentando”.

Unos 130.000 habitantes son la fortaleza de esta ciudad con ubicación estratégica en el Alto Valle. Foto: Florencia Salto



Palabras más, palabras menos, esta es la idea central que el intendente Rodrigo Buteler plantea sobre el motor de su gestión de Cipolletti, desde el 9 de diciembre de 2023 a la fecha.

Para él, el enfoque político/urbanístico/cultural de su administración se explica en la obra pública, la apropiación del espacio público, las decisiones urbanísticas que aseguran seguridad y mejor calidad de vida… “Las personas nos vinculamos a un lugar gracias a los procesos simbólicos y afectivos que nos permiten construir lazos y sentimientos de pertenencia”, piensa. Gracias a esto, continúa, más que “manejarnos con proyecciones nos enfocamos en proyectos para que el futuro no sea algo que está ´más allá´ sino que sea un presente ”.

El intendente Buteler, horas atrás, supervisando obras en marcha. Foto: Florencia Salto

Los ejes para ejecutar las obras y políticas del Estado local



Habla del “ser cipoleño, valletano y rionegrino”. De una identidad que supere fronteras: “me importa y mucho que nuestra ciudad se desarrolle vinculada a las ciudades vecinas -la capital neuquina, Cinco Saltos y/o Fernández Oro-”, apunta. “Aislados, jamás”.

Con una pasión algo desbordante que exige una escucha tensa, el primer mandatario cipoleño habló con Diario RÍO NEGRO a propósito de este nuevo aniversario de la ciudad.

“Trabajamos para un crecimiento inclusivo, sustentable, verde y amigable”, enuncia. Los ejes que le dan sentido a esta premisa pasan por “poner orden en la ciudad”, “no parar un día con la obra pública”, “crear sinergias con el sector privado e inversores locales y de afuera” y “consensuar todo el tiempo qué futuro queremos y cómo lo queremos”.

Defendemos a ultranza las zonas productivas. Los chacareros y sus tierras son parte de nuestro ADN, son nuestro capital de identidad. Rodrigo Buteler, primer mandatario cipoleño





Buteler habla de “la diaria” cuando refiere a la rutina de gobierno, que le insume buena parte de su vida. “Hubo que hacer un reordenamiento de las demandas vecinales ante el crecimiento exponencial que experimentamos y que sigue en ese ritmo”, comenta. Si bien en ningún momento referencia a sus antecesores en su cargo quedan claras las deficiencias que debió afrontar en alumbrado público, regularización de los servicios (eléctricos, agua y gas) y ocupaciones clandestinas, entre otras.

“Nos apropiamos firmemente del espacio público como Estado local para que no se incurra en la irregularidad o ilegalidad por parte de algunos vecinos. Para nosotros el espacio público es el centro de la escena donde dirimimos la ciudad que queremos ser”.

El Complejo Cultural de Cipolletti, emblema de una ciudad creativa y artística. Foto: Florencia Salto





Quizás el Complejo Cultural de Cipolletti (CCC) sea una de las obras más emblemáticas de esta política, hoy transformado en un faro creativo académico-cultural, que con más de 90 eventos mensuales caracteriza a Cipolletti como una verdadera ciudad de eventos. “Obra pública + cultura +turismo es una suma que jamás falla. Otro ejemplo, los cambios efectuados en la isla Jordán que empezaron a semanas de haber asumido la intendencia”, enumera con orgullo.

Por otro lado, reitera que la inversión del sector privado es el motor de esa “ciudad que ya somos: tranquila, amigable, verde, culturalmente atractiva, con servicios de calidad, entre otros activos que nos hacen relevantes para quienes nos eligen como lugar de residencia”.

También una ciudad de servicios y comercial competitiva



“Este círculo virtuoso hace que seamos la primera opción de llegada de familias al Alto Valle. Por ello seguimos invirtiendo en más infraestructura para un mejor y eficiente despliegue territorial; en centros comunitarios, culturales, deportivos y educativos, entre otras políticas de Estado local”, dice.

Esto, “nos define y da identidad como ciudad de servicios y comercial”.

Además “somos una opción competitiva. La cuestión de tener un buen modelo impositivo, una tasa amigable, genera las condiciones ideales para que lleguen capitales de otras partes de la región y el país. Tener un código urbano transparente y que desde el municipio planteemos relaciones fluidas con los empresarios crea una sinergia positiva para el crecimiento de Cipolletti”. Ante el fenómeno de Vaca Muerta “esta política es determinante”, acota.

Vista del centro de Cipolletti. Foto: Florencia Salto



No es menor, en este mapeo, “la existencia y la dinámica de instituciones muy fuertes que facilitan la resolución de conflictos y amplían las miradas a las discusiones que se dan al interior de nuestra comunidad. Más voces aseguran mejores perspectivas para encontrar soluciones a la convivencia”.

Vuelve al código urbano. Buteler afirma, casi como una sentencia: “protegemos a ultranza las zonas productivas. Los chacareros y sus tierras son parte de nuestro ADN, son nuestro capital de identidad. Qué le vamos a dejar a las próximas generaciones es la pregunta que nos regula el camino del desarrollo”.

“Cada vez tenemos más emprendimientos de alta calidad en las chacras aledañas a la ciudad”, se entusiasma. “Muchos liderados por jóvenes”.

Buteler durante el recorrido por la ciudad con Diario «Río Negro». Foto: Florencia Salto



“Bregamos por las industrias limpias”, dice al tiempo que señala que además del Parque Industrial que tiene la ciudad se han ido constituyendo pequeños parques industriales de 4 a 10 hectáreas, a la vera de las rutas 151 y 22.

Concluye el titular del Ejecutivo cipoleño: “No aislar nuestra ciudad es un mantra de nuestra gestión. Pensar globalmente, actuar localmente. Con la ciudad de Neuquén tenemos buena sintonía; nos complementamos muy bien. Somos parte de una metrópolis. Tampoco nos aislamos del crecimiento de Río Negro. Más allá de lo partidario, compartimos con el gobernador una misma mirada de ciudad y provincia”.