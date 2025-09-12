Aniversario de Neuquén: ¿habrá cambios en el estacionamiento medido y en el funcionamiento de los colectivos?

Por el aniversario de Neuquén, este viernes 12 de septiembre hay asueto para los empleados municipales. Por lo que no habrá atención al público en las dependencias del Ejecutivo local. ¿Qué ocurrirá con el servicio de recolección de residuos, colectivos y estacionamiento medido?

Cómo funcionarán los servicios durante el aniversario de Neuquén

Desde el Municipio local indicaron a Diario RÍO NEGRO que los servicios funcionarán este viernes con normalidad. Por lo que no habrá modificaciones en la recolección de residuos, colectivos y se cobrará como es habitual el estacionamiento medido.

Si permanecerán cerradas las dependencias municipales.

Habrá un desfile por el aniversario de Neuquén

Las actividades para celebrar el 121° aniversario incluyen para este sábado un desfile cívico militar. El Municipio indicó que se llevará a cabo en la calle Obrero Argentino, entre Chocón y Boerr. El evento comenzará mañana a las 14 y se estima que se extenderá por varias horas, finalizando alrededor de las 18.

Participarán más de 100 agrupaciones de la ciudad, incluyendo clubes, equipos municipales y fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la región.