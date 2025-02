Apagón en Chile: testimonios de patagónicos del otro lado de la cordillera

Más de 8 millones de usuarios en Chile se quedaron sin electricidad desde el martes por la tarde debido a una falla en la Línea de Transmisión Eléctrica.

Un corte masivo de energía afectó ayer a Chile, de norte a sur, debido a una falla en el sistema eléctrico del país, según informó el Coordinador Eléctrico Nacional, que opera entre Arica (norte) y Chiloé (sur). El apagón afectó al 98% de la población chilena y patagónicos que viven en el país vecino cuentan cómo lo vivieron.

El Coordinador Eléctrico Nacional, que abarca una extensión de más de 3.100 kilómetros de longitud, señaló en un comunicado que «a las 15:16 (hora local) de ayer se produjo una interrupción del suministro eléctrico desde Arica hasta la región de Los Lagos (sur)», abarcando 14 de las 16 regiones de la nación austral.

Diego Spatafore es un argentino que vive en Temuco, Chile. Es fotógrafo y desde el año 2008 realiza un trabajo muy importante retratando volcanes activos del otro lado de la cordillera. Desde allí cuenta que por la tarde lo agarró el apagón.

«Pensé que era un corte, que iba a volver rápido y hablé con un amigo de Santiago que me dijo que era en todo el país, no lo podía creer porque nunca pasó algo así en Chile. Fue súper grave porque duró muchas horas», dijo. Las complicaciones para el comercio fueron grandes, tuvieron que cerrar sus puertas. «Yo salí a la calle y algunos semáforos funcionaban así que dentro de todo, en Temuco el tránsito no estaba tan caótico. Dónde más se sintió fue en Santiago, acá en la Araucanía no tanto».

Aunque no había luz, las noticias llegaban, porque las comunicaciones vía celular y datos móviles no se cortó. «Hubo un rato, media hora sin señal, y yo tenía el celular full carga así que me iba enterando de las noticias. Internet no se cortó en el celular».

Andrés Villanova es de Coronel Belisle, Río Negro, pero desde hace años vive y trabaja en Santiago de Chile. Al comenzar a charlar bromea «La gente era una locura, parecía el Regreso de los muertos vivos, todo el mundo caminando por la calle, porque no había subte», dice y comienza a explicar la situación que viven. «El corte empezó a las 3 de la tarde a nivel nacional y fue un corte generalizado que afectó casi el 98% del país».

Andrés trabaja, en Metro Baquedano, el cruce entre Providencia y Santiago Centro en la torre de Telefónica, y durante el corte estaba allí. Cuenta que no tuvieron problemas, por el uso del generador eléctrico. Pero en la ciudad al cortarse el subte, se produjo mucho caos. «La gente intentaba tomar colectivos, pero otros debían caminar kilómetros para llegar a sus casas por la tarde, porque el transporte público no daba abasto. El tránsito estaba colapsado en el centro y las salidas a la ciudad».

A medida que se hacía de noche y no había respuestas, el gobierno decretó el toque de queda desde las 10 de la noche, y no se podía andar en las calles para prevenir el tema de los robos. Pero en Santiago Centro que es donde vive el patagónico, a las 10:30 p.m más o menos ya tenían luz y hoy la ciudad amaneció más ordenada. «Por la mañana, a las 6 ya funcionaba el metros, pero algunas líneas tardaron en volver y los colectivos seguían llenos de gente. En la oficina, mucha gente hoy trabaja remoto porque no tenían luz en su casa o iban a demorar mucho en llegar al trabajo». contó.

Qué pasará con el Festival de Viña del Mar

Por las medidas restrictivas del gobierno a raíz del apagón y la demora para restablecer el servicio, la noche del martes del Festival Internacional de Viña del Mar fue suspendida y el show se pasó para el sábado 1° de marzo. «Sabemos cuánto esperaban este momento y lo importante que es para ustedes, por eso queremos asegurarles que los artistas y el comediante confirmados estarán presentes en la nueva fecha, manteniendo el mismo horario», indicaron en un comunicado desde la producción de Viña.

De esta manera habrá que esperar al sábado para ver en vivo a los colombianos Morat y Sebastián Yatra, originalmente agendados para el martes.