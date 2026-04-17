Expediente Culebra: rockero, rapero y experimental

Expediente Culebra, el más reciente proyecto musical de Marcelo Chorus, vuelve a escena este fin de semana. Luego de su show en la sala de Quime Quipán, en marzo pasado, el trío se presentará este viernes, a las 22, en el Hall Superior de Casa de la Cultura (9 de julio 1043, Roca). Las entradas están disponibles en la boletería de la institución y por la ticketera survivo.com.ar.



Artista inquieto y multidisciplianario, Marcelo Chorus oscila su creatividad entre las artes visuales y la música. Esta vez, se trata de (su) música. ¿Qué es Expediente Culebra? En principio, se trata de un lugar en el que Chorus reune muchas de sus inquietudes e intereses alrededor de la música, con punto de partida en cierta idea de rock nacional.



Formado por Nacho Bonilla en bajo, Eugenio Fioriti en batería y el propio Marcelo Chorus guitarra, sintetizador y voz, Expediente Culebra se expande ocasionalmente a cuarteto cuando se suma como invitado Mariano Cambiasso en piano para un set de tres composiciones instrumentales trabajadas junto a Chorus y Fioritti, con un enfoque más folk-contemporáneo y atmosférico.

Expediente Culebra: historia de un proyecto



“Empezó medio extraño”, dice Chorus cuando piensa en el origen del proyecto. “Viene particularmente desde hace casi un año y medio, dos. Por un lado, yo ya venía haciendo canciones como de rock nacional , canciones que a mi me sonaban como a rock. Pero también estaba haciendo un poco de hip hop y trap, especialmente en la cuarentena. Hasta que en un momento vi que tenía ya una cantidad de música interesante como para proponer y ahí empezaron a darse algunas formaciones hasta que quedó establecido Expediente Culebra como un trío de rock. Primero empezó un bajista, que es Nacho Bonilla, nos estábamos juntando los dos, y después se sumó Eugenio Fioritti en batería, y ahí ya se configuró el trío”.

Expediente Culebra se presenta este viernes en Casa de la Cultura de Roca. (Foto: Andrés Maripe)



Expediente Culebra está hecho musicalmente de cosas de tiempos diferentes, cosas que Chorus sentía que no iban con su otro proyecto, The Paisans, más electro, más folky, más experimental, porque, dice Chorus, “tenían otras ideas y otra estética, en todo sentido”.

No deja de ser una banda de rock, que se toma los permisos de ir un poco por el camino del trap o lo experimental”. Marcelo Chorus



En este sentido es que Expediente Culebra aparece como un lugar donde podía llevar composiciones más suyas que quizás no encontraban lugar en sus otros proyectos. El comienzo fue, confiesa Chorus, con dudas, “pero los chicos se recoparon, se reengancharon con hacer estos temas y le encontraron la vuelta. Fue muy gratificante también, te da como una señal de confianza para seguir con eso”.

Expediente Culebra: lo rockero y lo rapero



“Rapear me resultó todo un desafío”, confiesa Chorus, quien ya lo había hecho antes pero no a este nivel de introducirlo en un proyecto específico y llevarlo a escena. “Siempre estuve al tanto de todo lo que sucedía alrededor de la música urbana en Argentina, pero recién ahora fue que lo pude canalizar y decir, bueno, sí, me puedo poner a rapear y a practicarlo y que salga. Me llevo varios años para que ahora fluyen los temas. De hecho, los temas de rock también me están fluyendo porque son de hace muchos años que los vengo haciendo y recién ahora están como, ok, salen relajados, con cierta fluidez, con cierta onda”.



No hay máquinas, no hay secuenciadores, no hay sintes, pero sí hay pistas en los momentos de trap y hip hop. “Ahí tocamos arriba de las pistas, algunas pistas las hice yo y otras directamente me las bajé de You Tube, son pistas de uso libre que en algún momento me permití crearles una letra arriba, les pedí autorización a los creadores y no hubo problema”.

Expediente Culebra toca este viernes, a las 22, en el Hall Superior de Casa de la Cultura de Roca. Las entradas disponibles en survivo.com.ar y en boletería de la sala.