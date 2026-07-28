En el aniversario de Madryn, gestos políticos que avanzan mirando el 2027 

La provincia anunció una “reparación histórica” de los recursos coparticipables que le corresponden a Puerto Madryn durante el desarrollo del acto por el 161 aniversario de la ciudad. Así lo expresó el gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres al cerrar este martes por la tarde el acto que se desarrolló en el Gimnasio Número 1 de la localidad portuaria. Antes, el intendente local, Gustavo Sastre, en un encendido discurso había calificado a la reparación como “un acto de justicia” ya que Madryn está recibiendo regalías muy por debajo de su crecimiento demográfico.

Pero esta firma que superó lo protocolar y le posibilitará a la ciudad de las ballenas recibir una importante cantidad de dinero en los próximos meses, tuvo un insoslayable costado político: la buena relación entre Torres y Sastre, fue más allá de la firma de un convenio postergado por años. Quedó al límite de convertirse en un acercamiento con vistas a lo que viene en 2027: las elecciones generales.

“Torres necesita de Madryn para la reelección”, le había anticipado a diario RÍO NEGRO un representante de la ciudad en un ente autárquico provincial. Poco después, las versiones sobre la probable firma del convenio se fueron convirtiendo lentamente en una posibilidad concreta. Y así fue. No es un acta cualquiera. Ningún otro gobernador aún siendo de los colores políticos de los mellizos Sastre (Ricardo fue dos veces intendente y Gustavo va por su segundo mandato) dio curso a este reclamo que lleva más de una década. Por si falta información: Torres es del PRO, aunque tiene su propio partido provincial en el que trata de sumar voluntades. Los Sastre son justicialistas y representan una carta importante para las posibilidades del partido el año que viene.

Pero, la política es dinámica. Y además deja mensajes como el de este martes. En Chubut fue feriado porque se recuerda la llegada de los primeros colonos galeses en el velero “Mimosa”, el 28 de Julio de 1865. Esa fecha fue elegida como la de la fundación de Madryn y el comienzo de una nueva era en la provincia. Por eso, fue decretado feriado provincial.

Además de la histórica reparación, se firmaron convenios para asfalto, gas, cordones cuneta y cloacas, entre otras obras, por un monto de 3.200 millones. No se recuerda un anuncio de esta naturaleza y este monto para otras ciudades en el último año y mucho menos en la obra pública. Parte de esos fondos afectados pertenecen el denominado “Plan Galina”, anunciado por Torres y que representa una inversión total de 640 mil millones de pesos y que abarcará más de 200 obras en toda la provincia.

Respecto al convenio de la reparación por coparticipación y según pudo averiguar RÍO NEGRO incluye la cancelación de la deuda que el municipio mantiene con el Instituto de Seguridad Social y Seguros y la Obra Social.

Además, que se reconozca una transferencia a la ciudad por el valor de $48.000.000.000 en concepto de compensación por los fondos no transferidos, en 12 cuotas de $4.000.000.000 mensuales iguales y consecutivas. Y por último que se sancione un nuevo régimen de coparticipación como establece la Ley II N° 177 que tenga en consideración los últimos datos de los censos nacionales disponibles para su actualización automática.

Durante su discurso, Sastre dijo de Torres: “Puerto Madryn ha recibido de parte del gobierno provincial, la atención que merece. Nosotros gestionamos y el gobernador prometió y cumplió. Existe un gobernador que escucha a un intendente. Sin banderías políticas”.

Después habló Torres y dijo sobre Sastre: “Este es un símbolo de hermanamiento y de madurez dirigencial. En las diferencias también podemos estar de acuerdo. Y le agradezco al intendente por haber levantado el teléfono y estar siempre a disposición en los reclamos que debíamos hacer a Nación”.

“No quedó ninguna flor en Madryn”, le dijeron a este diario. La mitad fue de Sastre para Torres y la otra mitad, de Torres para Sastre. Algunos gestos ya están aclarando el cielo del 2027.