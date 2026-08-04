«Banda bajo control»: la inflación de junio le pone techo al dólar mayorista y fijan el tope de agosto en $1.879,97

El esquema cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya tiene definidas sus fronteras operativas para este mes. Tras la oficialización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, la autoridad monetaria recalculó el techo de la banda flotante que determina el punto exacto en el que debe salir a vender divisas para frenar cualquier corrida.

Según lo publicado por Infobae, el mecanismo opera con un desfase de dos meses respecto a la publicación del indicador oficial. Bajo esta lógica, la desaceleración inflacionaria del sexto mes del año define la pauta de agosto, tal como ocurrió en los períodos anteriores:

Mayo: se ajustó con el 2,6% de inflación registrado en abril.

se ajustó con el de inflación registrado en abril. Julio: absorbió la corrección correspondiente al costo de vida de mayo.

absorbió la corrección correspondiente al costo de vida de mayo. Agosto: incorpora el 1,9% de junio para fijar el nuevo límite.

Cifras bajo la lupa: las marcas del dólar para agosto 2026

Aplicar el 1,9% de inflación sobre el piso previo de $1.845,28 genera un incremento nominal de $34,69 en el margen superior de intervención. De esta forma, el dólar mayorista tendrá vía libre para moverse sin asistencia oficial hasta rozar los $1.879,97 sobre el cierre de agosto.

La foto del mercado cambiario en la apertura del mes refleja los siguientes valores clave:

Dólar mayorista: cerró en $1.495 tras avanzar $10 (un 0,7%) en la primera jornada, acumulando un alza de apenas 2,7% en lo que va del año.

cerró en tras avanzar $10 (un 0,7%) en la primera jornada, acumulando un alza de apenas 2,7% en lo que va del año. Distancia del techo: la cotización se ubica $384,97 (un 23,6%) por debajo del límite que obligaría al BCRA a vender reservas en el Mercado Libre de Cambios ( MLC ).

la cotización se ubica (un 23,6%) por debajo del límite que obligaría al BCRA a vender reservas en el Mercado Libre de Cambios ( ). Dólar Banco Nación: la cotización minorista de referencia avanzó a $1.515 para la venta.

la cotización minorista de referencia avanzó a para la venta. Dólar Blue: registró una baja de $5 para quedar posicionado en $1.555.

Cautela en los futuros y brecha con la inflación acumulada

El comportamiento del tipo de cambio oficial expone un atraso relativo frente a la dinámica de los precios generales. Mientras que el dólar mayorista sumó solo $40 desde el inicio de 2026, la inflación acumulada en el mismo período ya perforó el piso del 18%.

Pese a la presión sobre el segmento mayorista al contado, donde se operaron US$ 513 millones en la última rueda, la plaza de futuros operó con sesgo bajista. Los contratos en A3 Mercados anotaron retrocesos de entre 0,2% y 0,5% con un volumen negociado superior a los US$ 1.000 millones, marcando una posición de $1.512 para los vencimientos de fines de agosto.

La postura de los operadores refleja expectativas de que el Gobierno mantendrá bajo control la brecha sin necesidad de activar ventas directas de la autoridad monetaria.