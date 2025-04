Apostar a estar bien: qué pasa con las vacunas en Neuquén, en medio del laberinto de los envíos de Milei

El ministro de Salud de Neuquén Martín Regueiro confirmó que, gracias a gestiones de su cartera en Buenos Aires, Nación enviará las vacunas que vienen reclamando. El gobierno de Javier Milei mandó a principio de año pocas dosis de vacunas, lo que provocó que en algunos casos se agotaran y en otros que se tenga que dejar de vacunar de determinado público. Hoy el gobierno de la provincia anunció que la situación se está regularizando. ¿Cómo es el operativo? ¿Qué tipo de vacunas enviará Nación? ¿Cuándo llegan?

Araceli Gitlein, directora de Inmunización de Neuquén, aseguró que las vacunas llegan en dos tandas: una el martes 8 de abril y otra el miércoles 9 de abril. «Llegan las vacunas del trimestre. Son distintos tipos», explicó.

Vacunas que llegan de Nación a Neuquén: ¿Son suficientes? ¿Qué tipo de vacunas llega?

Araceli Gitlein también dijo que no puede confirmar de antemano si las vacunas que envía Nación a Neuquén serán suficientes. «Necesito ver qué es lo que llega, comprobar qué es lo que envían. Porque siempre puede haber errores, o se pueden equivocar», aclaró. Y especificó que éstas vacunas son para abril, mayo y junio. «Tengo que ver de ese trimestre qué es lo que va a llegar, qué cantidad y con qué contamos, con esa información voy a poder decir si son suficientes«.

En teoría, aclara Araceli Gitlein, llegarán vacunas contra el neumococo (como neumonía y meningitis) «que nosotros estábamos con una falta muy importante, asique es un gran avance».

También llegarán vacunas contra el HPV, meningococo, Hepatitis A, la BCG, contra el rotavirus. También inmunoglobulinas y vacunas triple bacteriana celular. «O sea, vacunas que corresponden al Calendario Nacional, distintas vacunas para distintas etapas de la vida», aclaró.

Cómo es el operativo de envío de vacunas por parte de Nación a Neuquén

Al no estar en una situación extrema – como fue la pandemia – las vacunas se envían vía terrestre. Llegan al depósito central de Neuquén en calles Tronador y El Bolsón.

Una vez recepcionadas se ingresan al sistema y en base a lo que se tiene, a la población y a la capacidad de almacenamiento de cada región se distribuyen. «No queda relegado el interior de Neuquén por la capital o viceversa. Cuando faltan, faltan en todos lados, cuando llegan, lo hacen para todos lados«.

Faltante de vacunas en Neuquén, no es la primera vez

La Ley 27.491, de control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, es la que da marco a las obligaciones del Estado nacional en esta materia. Esta normativa plantea que las vacunas son obligatorias, gratuitas y un bien social. Además, en su decreto reglamentario establece que el Estado nacional es quien se hace cargo de la compra y distribución de las vacunas que están dentro del Calendario Nacional.

Por eso, por más que la provincia quiera hacer frente al faltante de vacunas, comprándolas por ejemplo, no puede hacerlo.

La faltante de vacunas que se vivió en Neuquén durante las últimas semanas, no es la primera vez que sucede. Araceli Gitlein recuerda que ya había ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri frente al Poder Ejecutivo Nacional. «En aquel momento nos quedamos sin vacunas contra el neumococo para una gran población de niños de 11 años», recordó.

La vacunación un hábito que la población debe mantener

«La buena noticia es que ahora llegan, la mala es que si no tenes vacunas por uno, dos o tres días son oportunidades perdidas que a veces cuesta recuperar», analizó Gitlein. Neuquén por ejemplo por trimestre tiene que recibir 8.000 dosis de vacunas poliomielitis y solo había recibió 1.400. Por eso, se tuvo que priorizar a los menores de 12 meses.

Pero, Gitlein advierte: «La gente tiene que que vacunarse porque porque por más que Nación las mande, si la gente no se acerca a vacunar, no pone al día las vacunas de su familia, ni la de sus hijos, no le podemos echar la culpa Nación».

Aseguró también que Neuquén viene con coberturas que no son tan buenas y «no tienen que ver con la falta de vacunas, porque la falta de vacunas es ahora, tiene que ver con que la comunidad no reclama las vacunas y cuando se hacen operativos de vacunación hay muchísimas casas que no te abren la puerta, no te dejan ver la libreta de salud, no te permiten vacunar a los niños. O sea, no es solo la falta de vacunas, también es falta de ir a vacunarse. Que no es de ahora, sino que es post pandemia», aclaró.