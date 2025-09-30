ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo acceder a Beneficios Anses, el programa de descuentos para jubilados y pensionados en octubre 2025

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha Beneficios Anses, un programa dirigido a jubilados y pensionados en octubre 2025. Los detalles.

Redacción

El Ministerio de Capital Humano anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de beneficios dirigido a jubilados y pensionados de la Anses, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo y fomentar el consumo. La iniciativa ya está vigente y ofrece descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados del país.

Según estimaciones oficiales, más de 7 millones de jubilados y pensionados podrán acceder a estos beneficios, que se complementan con las mejoras previstas en el presupuesto 2026, donde se contempla un aumento de haberes un 5% por encima de la inflación proyectada.

Beneficios Anses, el programa de descuentos en supermercados

Beneficios Anses incluye rebajas generales y específicas en distintos rubros, con condiciones particulares según cada cadena:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
  • Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.
  • Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros* con un tope de $35.000.
  • Día: 10% en todos los productos, con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones (Excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas).

Anses: beneficios adicionales según el banco

Banco Nación

Los jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco de la Nación Argentina (BNA) podrán acceder a:

  • Un 5% de reintegro adicional en compras abonadas con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO (tope mensual de $20.000).
  • Rendimiento diario sobre saldos de hasta $500.000 en cuentas, con una TNA del 32%.

Este beneficio aplica en Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

Quienes cobren en el Banco Galicia accederán a:

  • Hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito (tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).
  • Rendimientos diarios sobre el dinero acreditado en cuentas remuneradas FIMA, con una TNA del 33,2%, sin límite de saldo.

Cómo acceder a Beneficios Anses, el programa de descuento a jubilados y pensionados

El programa Beneficios Anses ofrece descuentos en más de 7.000 comercios adheridos. Para utilizarlos, los jubilados y pensionados deben pagar con la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes.

Además, en la web de Anses (www.anses.gob.ar/beneficios-anses), los beneficiarios pueden consultar con su DNI si les corresponde y conocer el listado completo de supermercados y comercios adheridos.

Anses aclaró que su responsabilidad se limita a la difusión del programa, mientras que la aplicación de los descuentos depende de los comercios, bancos emisores y administradoras de medios de pago.

NA


