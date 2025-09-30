ESCUCHÁ RN RADIO
Descuentos ANSES: Beneficios para jubilados en Carrefour, Chango Más, La Anónima y otros supermercados en octubre 2025

Más de 7 millones de jubilados y pensionados de ANSES podrán acceder a descuentos. La medida busca mejorar el poder de compra

En el caso de supermercados mayoristas el panorama fue distinto. Foto: Cecilia Maletti.

El Gobierno anunció un programa de beneficios para jubilados y pensionados que incluye rebajas en las principales cadenas de supermercados del país. La ANSES difundió en qué consiste el beneficio: descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

“Con este programa accedés a descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza. Para obtener estos beneficios en los comercios adheridos, solo tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión”, informa el organismo oficial.

Descuentos en supermercados: dónde y cuánto se ahorra

  • La Anónima y Coto: 10% en todos los rubros, sin tope de descuento.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.
  • Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
  • Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por transacción.

Más beneficios

Además, si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia. 

Y si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).  

El contexto político detrás del anuncio

El programa surge tras el veto presidencial a la ley que fijaba un aumento del 7,2% en jubilaciones y la suba del bono a $110.000. Milei defendió la medida como una alternativa “creativa” para mejorar el consumo sin afectar las cuentas públicas.


