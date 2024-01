Arde la ciudad: recomendaciones para un buen día de río cuidando la salud y la vida

La ola de calor no da respiro en la región y tampoco lo dará en los próximos días. Según los pronósticos, las temperaturas desde hoy hasta el sábado, se mantendrán en promedio en los 36 grados centígrados y en algunas regiones podrían llegar a los 40 grados. En este panorama, San Antonio Oeste. Río Negro, se ubica en este momento, como la localidad más calurosa del país con 39.1 grados centígrados, seguida por Viedma con 38 grados. La capital de Neuquén se acomodó en el tercer lugar con 36.8 grados. Bariloche viene tranqui en el séptimo puesto con 34.9 grados, pero teniendo en cuenta que es pura cordillera, la temperatura es elevada.

Se transpira la camiseta, y en estos días es literal. La ropa molesta, el humor se torna complejo, todo lo se toca está caliente, el ventilar no da más No hay ganas más que las de salir corriendo hacia el río o la pileta, cuando se tiene la posibilidad, claro está. Y es lo que miles de valletanos eligieron para resistir este verano ardiente.

En los balnearios de la región ya no cabe ni una reposera más. Un almuerzo liviano, una bebida fresca y varios chapuzones son el ritual de chicos y grandes. En las piletas de los clubes privados la situación se replica. Y es acá donde el trabajo de los guardavidas se vuelve fundamental.

El secretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén, Ariel Tarifeño, comentó que esta temporada se incrementó del caudal de los ríos Neuquén y Limay, la mayor afluencia de bañistas a la zona riberaña en comparación con años anteriores y la ola de calor, exigió el rediseño de la cobertura del operativo de seguridad balnearia.

«Los puestos de guardavidas se ubican frente a las zonas peligrosas del río. Este año, con la crecida, tuvimos que redistribuir en otros puntos. Por ejemplo, en calle Solalique el año pasado teníamos 5 puestos y ahora tuvimos que sumar uno más. Pero de todas manera seguimos siendo pocos, sobre este mes que de los 161 guardavidas afectados al operativo de seguridad balnearia, 17 están en las colonias de vacaciones. Así que en el río el trabajo se incremento mucho», explicó.

La fisonomía del Limay cambió mucho desde el año pasado a este, primero porque el río no es estático en su lecho y segundo por el mayor caudal. Con lo cual ingresar al agua requiere de precauciones. Desde el sindicato de guardavidas informaron que en la semana de las fiestas de fin de año se realizaron 80 rescates, en la primera semana de enero fueron 70 y en la segunda la cifra bajó a 50. «Es un número muy elevado en comparación con el 2023», agregó Tarifeño.

Recomendaciones para un chapuzón seguro

• Lo primero es tener siempre presente que el lecho del río se modifica de verano a verano. Donde el año pasado, el agua llegaba hasta la rodilla, este temporada puede haber un pozón o un remolino.

• Antes de meterse al río, hay que consultar a los guardavidas sobre las zonas seguras, sobre todo aquellas personas que por primera vez visitan los ríos de la región. «Tenemos casos de turistas que se tiran en la isla 132, que es un lugar muy peligroso por la profundidad y la fuerte corriente», dijo Tarifeño.

• Es imprescindible respetar todas las indicaciones del personal del operativo de seguridad balnearia y no ingresar a las zonas que no están habilitadas para el baño.

• Para los adultos, sobre todo en estos días de extremo calor donde los balnearios están atestados de gente, no descuidar a los menores de edad, principalmente cuando se meten al río. Pero también, estar atentos a que no se alejen del grupo familiar porque pueden desorientarse y perderse.

A la sombra y con cuidados

Un momento dentro del agua puede ayudar y mucho para pasar el intenso calor que se registra por estos días. Pero a la hora del mate y a la sombra también es necesario tomar algunos cuidados para evitar los golpes de calor que afectan la salud.

Si bien desde las guardias de los hospitales públicos aseguraron que aún no se registraron consultas por esta problemática, los profesionales de la salud recomiendan tener en cuenta que él único agua que hidrata es la que se toma. Van algunos consejos:

• Primer paso hidratarse siempre. Es necesario tomar de 2 a 3 litros de agua por día. Evitar las bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína que contribuyen a la deshidratación.

• El churro, las tortas fritas están permitidas. Pero «mechadas» con una ingesta de frutas y verduras frescas que aportan una buena proporción de agua.

• «No olvides que lo perjudicial para la salud es el exceso y no la exposición al sol, sé responsable», aseguran los profesionales a cargo del programa «Puntos Saludables» del ministerio de Salud de Neuquén. Utilizar siempre protector solar, factor 50 es el ideal, 40 también sirve. Colocarlo media hora antes de la exposición a los rayos solares, cada dos horas o luego de salir del agua.

• Utilizar siempre gorra o sombrero y anteojos de sol. Elegir ropa clara en todo momento para minimizar el impacto del sol en el cuerpo. Elegir siempre lugares con sombra.

• Cosa importante. No estar bajo el febo desde las 11 hasta las 17, cuando la radiación solar es mayor y más peligrosa. En esta franja horaria además, hay que evitar la realización de actividades físicas-deportivas.

• Los bebés no deberían ser expuestos al sol. En el caso de no poder evitarlo, colocarles bloqueador solar», no protector, mantenerlos a la sombra con gorro y ropa que cubra gran parte de su cuerpo. También deben ingerir agua o leche materna para hidratarse.