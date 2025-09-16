Edifica Neuquén 2025 ya tiene fecha confirmada: ¿cuándo se hará el evento de construcción más importante de la Patagonia?

El evento más importante de la Patagonia, Edifica Neuquén, ya tiene fecha confirmada para su edición 2025. Desde el Gobierno informaron que contará con capacitaciones, presentaciones de productos y servicios innovadores, rondas de negocios y un espacio dedicado a la deco. Además será con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema «Sinergia e innovación constructiva para un Neuquén en crecimiento», el evento promete superar el impacto de su edición anterior y consolidarse como una plataforma federal e internacional para el intercambio de ideas, negocios y conocimiento.

El Gobierno comunicó que la exposición se realizará del 18 al 20 de septiembre y tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132.

Serán tres días repletos de actividades que contarán con actividades en torno a tres ejes temáticos:

Los 70 años de provincialización de Neuquén y el impacto de la infraestructura durante este periodo.

La sinergia entre las diferentes empresas para lograr que los grandes proyectos de la construcción cumplan su objetivo

Por último, cómo la tecnología, la innovación -mediante la Inteligencia Artificial- y la digitalización están transformando la industria de la construcción.

Edifica Neuquén 2025: cómo será el evento

El evento convocará a empresas, profesionales, estudiantes y público en general, interesado en conocer nuevos productos y servicios.

Desde la organización detallaron que contará con sectores al aire libre y cubiertos, así como también lugar para capacitaciones prácticas con certificación para operarios y profesionales, presentaciones de productos, servicios innovadores y disertaciones de referentes y especialistas del sector.

También habrá rondas de negocios público-privadas y experiencias culturales y artísticas con el fin de acercar la construcción a la ciudadanía.

Además Marcos Galian, organizador y productor del evento, comentó que en esta edición habrá «una globa con 50 emprendedores con interiorismo, arquitectura, diseño y decoración para el hogar y sumamos rondas de negocios a nivel profesional para facilitar los vínculos». Este espacio se podrá visitar de 15 a 20. El resto de la muestra estará abierta de 10 a 20.