Edifica Neuquén 2025 ya tiene fecha confirmada: ¿cuándo se hará el evento de construcción más importante de la Patagonia?
El evento convocará a empresas, profesionales, estudiantes y público en general, interesado en conocer nuevos productos y servicios.
El evento más importante de la Patagonia, Edifica Neuquén, ya tiene fecha confirmada para su edición 2025. Desde el Gobierno informaron que contará con capacitaciones, presentaciones de productos y servicios innovadores, rondas de negocios y un espacio dedicado a la deco. Además será con entrada libre y gratuita.
Bajo el lema «Sinergia e innovación constructiva para un Neuquén en crecimiento», el evento promete superar el impacto de su edición anterior y consolidarse como una plataforma federal e internacional para el intercambio de ideas, negocios y conocimiento.
El Gobierno comunicó que la exposición se realizará del 18 al 20 de septiembre y tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132.
Serán tres días repletos de actividades que contarán con actividades en torno a tres ejes temáticos:
- Los 70 años de provincialización de Neuquén y el impacto de la infraestructura durante este periodo.
- La sinergia entre las diferentes empresas para lograr que los grandes proyectos de la construcción cumplan su objetivo
- Por último, cómo la tecnología, la innovación -mediante la Inteligencia Artificial- y la digitalización están transformando la industria de la construcción.
Edifica Neuquén 2025: cómo será el evento
Desde la organización detallaron que contará con sectores al aire libre y cubiertos, así como también lugar para capacitaciones prácticas con certificación para operarios y profesionales, presentaciones de productos, servicios innovadores y disertaciones de referentes y especialistas del sector.
También habrá rondas de negocios público-privadas y experiencias culturales y artísticas con el fin de acercar la construcción a la ciudadanía.
Además Marcos Galian, organizador y productor del evento, comentó que en esta edición habrá «una globa con 50 emprendedores con interiorismo, arquitectura, diseño y decoración para el hogar y sumamos rondas de negocios a nivel profesional para facilitar los vínculos». Este espacio se podrá visitar de 15 a 20. El resto de la muestra estará abierta de 10 a 20.
