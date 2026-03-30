Artemis II: la misión que vuelve a llevar humanos a la Luna después de medio siglo

Unos 54 años después del final del programa Apolo, la humanidad se preparó para volver a viajar más lejos de lo que cualquier persona se alejó de la Tierra. En la costa de Florida, la silueta naranja y blanca del el cohete más poderoso que construyó la NASA ya domina el horizonte del Centro Espacial Kennedy. Los técnicos y controladores ajustan cada detalle para la misión Artemis II vuelve a poner a la Luna en el centro del mapa.

La fecha elegida para el lanzamiento fue el 1 de abril. Cuatro astronautas se encerrarán en la cápsula Orion para iniciar un periplo de más de 800.000 kilómetros alrededor de la Luna y luego emprender el regreso a casa.

No habrá alunizaje en esta ocasión, pero sí un sobrevuelo histórico a una distancia que superará todos los récords previos de presencia humana en el espacio. La misión durará alrededor de diez días y definirá si la tecnología de Artemis permite el retorno seguro de la tripulación desde el entorno lunar.

El lanzamiento de Artemis II abre una nueva etapa en la exploración espacial. Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis y del primer viaje humano hacia la órbita lunar desde 1972. También marca un cambio de época: por primera vez una mujer, una persona afroamericana y un canadiense participan de una misión de este tipo, en contraste con aquellas tripulaciones de Apolo integradas solo por hombres blancos y militares.

Cómo ver el lanzamiento

La NASA decidió abrir la experiencia al público global. El despegue se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube, con señales en inglés y en español, además de la plataforma NASA+, NASA TV y las redes sociales de la agencia. La señal en español, dirigida a América Latina, mostrará desde las primeras horas la carga de combustible, las revisiones finales del cohete SLS y el traslado de la tripulación hacia la rampa.

La ventana de lanzamiento se iniciará a las 18.24 del Este de Estados Unidos. En Argentina y Chile el horario clave será las 19.24; en Colombia y Perú las 17.24; en México las 16.24; y en España las 00.24 del 2 de abril.

La cobertura en español comenzará alrededor de una hora antes para contextualizar la misión, explicar cada maniobra y acompañar la cuenta regresiva. La NASA aclaró que la fecha y el horario pueden modificarse por motivos técnicos o por condiciones meteorológicas adversas, y que existen días alternativos dentro de la misma semana.

Un megacohete rumbo a la Luna y su tripulación

En el corazón del lanzamiento se ubica el Sistema de Lanzamiento Espacial, un megacohete de 98 metros de altura que ya completó un vuelo de prueba sin tripulación en 2022. Dos enormes propulsores laterales y cuatro motores principales deben aportar el empuje necesario para colocar a Orion en una trayectoria hacia la Luna.

Sobre la punta, una torre de escape funcionará como sistema de aborto: si algo falla en los primeros minutos, separará la cápsula y la impulsará hacia una zona segura.

Dentro de Orion viajarán los cuatro protagonistas de esta historia. Reid Wiseman, expiloto de la Marina y exjefe de astronautas de la NASA, asumió el rol de comandante y definió la oportunidad como “una responsabilidad única” que conversó con sus hijas antes de aceptar. A su lado se ubicará Victor Glover, piloto de la nave, que se convertirá en el primer afroamericano en dirigirse a la vecindad lunar.

La especialista de misión Christina Koch aporta el récord del vuelo espacial individual más largo para una mujer, con 328 días en órbita. Además, participó de la primera caminata espacial integrada solo por mujeres. Señaló que este viaje representa “una celebración del momento en que el acceso al espacio alcanza un nivel más inclusivo”.

El cuarto asiento pertenece al canadiense Jeremy Hansen, piloto de combate y físico, debutante en el espacio y representante de la Agencia Espacial Canadiense. Admitió que recién en el entrenamiento comprendió la dificultad técnica del programa Apolo.

La tripulación se prepara para sobrevolar a Luna. (Foto: NASA).

Los detalles de la misión Artemis II

Más allá del espectáculo del despegue, Artemis II persigue un objetivo preciso: validar en condiciones reales el desempeño del cohete SLS y de la nave Orion para vuelos de larga duración en el espacio profundo. Durante los diez días de misión, la tripulación revisará los sistemas de navegación, comunicaciones y soporte vital, practicará maniobras manuales que servirán para futuros acoplamientos y comprobará la eficacia de los protocolos de emergencia.

El plan establece una primera fase en órbita terrestre, a unos 70.000 kilómetros de altura, muy por encima de la Estación Espacial Internacional. Una vez completadas las pruebas iniciales, el control de misión deberá autorizar la llamada inyección translunar, una maniobra crítica que liberará a la nave de la gravedad terrestre y la enviará hacia la Luna. Desde ese momento, un regreso rápido en caso de falla grave ya no resultará posible.

El punto culminante llegará con el sobrevuelo de la cara oculta del satélite, entre 6.500 y 9.500 kilómetros de la superficie. La tripulación dedicará varias horas a observar, tomar imágenes y estudiar detalles de la geología lunar que servirán para elegir zonas de descenso de Artemis III y de las misiones siguientes.

Durante ese tramo, Orion pasará detrás de la Luna y el contacto con la Tierra se interrumpirá entre 30 y 50 minutos, un silencio que el control de Houston seguirá con atención extrema.

Al final del viaje, el reingreso a la atmósfera marcará otro tramo de riesgo elevado. La cápsula descenderá a unos 40.000 kilómetros por hora, con temperaturas cercanas a los 2.700 grados sobre el escudo térmico, antes de desplegar los paracaídas y amerizar en el Pacífico.

Si todo resulta como la NASA espera, Artemis II se convertirá en el ensayo general que abrirá el camino para un alunizaje tripulado en 2028 y para el siguiente paso de esta hoja de ruta: una presencia humana sostenida en la Luna como plataforma hacia Marte.