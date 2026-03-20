Argentina se sube al espacio para que el hombre pise la Luna por segunda vez en la historia mundial

Argentina será parte de una ambiciosa misión espacial para que el hombre pueda volver a pisar la Luna, después de 57 años. Todo está en modo «prueba». Pero la NASA ya trabaja en el inicio del proyecto Artemis II, en el que viajarán cuatro astronautas y un nanosatélite construido por universidades públicas del país que recolectarán datos fundamentales para analizar las condiciones y estrategias que permitirán en el futuro, iniciar la misión Artemis III que aspira regresar a la Luna y alunizar por segunda vez en la historia del mundo.

Artemis II es un “viaje de prueba con personas” alrededor de la Luna, un paso fundamental antes de volver a pisarla, que se está programando para los próximos meses.

Artemis II podría ser lanzado en los próximos meses; no alunizará, solo orbitará la Luna y regresará a la Tierra con información de importancia, para armar la metodología y la tecnologia para alunizar más adelante. El proyecto está encaminado y solo falta resolver qué nave va a ser historia en el lanzamiento de la misión Artemis III.

Hay un dato ambicioso y otro que posiciona a Argentina en uno de los primeros lugares de la exploración del espacio. Se busca alunizar con Artemis III y luego armar una base que sirva en el futuro, como plataforma de lanzamiento para «saltar a Marte».

Argentina suma su conocimiento a la misión

En la primera misión de exploración viajará un nanosatélite «made in Argentina», de nombre Atenea. Es un «CubeSat» de 30x30x20 centímetros que fue realizado por las Universidades Nacionales de la Plata, de Buenos Aires y de San Martín; a las que se sumaron una empresa internacional y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONEA).

Este satélite va ser «soltado» a unos 70 mil kilómetros de distancia de la Tierra, «muy por encima de los satélites típicos». Su misión será realizar tareas de medición de radiación y comunicación, probará la tecnología argentina y recopilará datos del entorno lunar. Transmitirá además datos precisos, útiles para la investigación desde el espacio y probará el efectivo funcionamiento de las comunicaciones a larga distancia.

Una vez lanzado al espacio, Atenea será el primer intento de Argentina en llegar al entorno lunar, con lo cual sus expectativas son altas y se espera solo la confirmación por parte de la NASA de la fecha exacta del lanzamiento de la misión.

El recorrido para iniciar el paso histórico luego del Apolo 11

El viaje del Artemis II no tendrá una órbita simple como la de un satélite. El viaje, tripulado «por personas», tendrá varias etapas, posteriores a su despegue desde la Tierra.

El primer paso será realizar una órbita terrestre inicial, es decir, dar una vuelta a la Tierra para verificar sistemas. De allí, la nave acelerará rumbo a la Luna. En este punto, los especialistas aclararon que no entrará en una «órbita cerrada clásica». Hace un sobrevuelo amplio, alejándose bastante. El final del recorrido que durará unos 10 días, finalizará cuando la cápsula reingresa a la atmósfera terreste a gran velocidad y vuelve a pisar tierra firme.

Una oportunidad para conocer más detalles de esta misión

Mañana, a partir de las 19, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén, se realizará la conferencia «Artemisa II», con especialistas del mundo espacial para conocer más en profundidad esta experiencia de la que será parte Argentina, a través de sus científicos. La entrada es gratuita y abierta a todo público.

La primer disertación estará a cargo del doctor Jorge Lassig que contará la historia de los viajes a la Luna, los intentos anteriores; sobre los países que lo lograron, las experiencias que se fueron logrando y revelará cuál es el futuro de esos viajes.

Luego será el turno del licenciado Miguel Napal, que hablará sobre el objetivo de la misión Artemis II y los pasos para seguir a Marte. Dará detalles sobre lo que implica esa misión, su tecnología y la preparación para Artemis III. El profesional además, brindará información sobre las misiones al planeta rojo y todo el trabajo de investigación que se realizó durante años en torno a eso.

Por último, el docente de la Universidad Nacional del Comahue, Marcelo Araoz expondrá sobre la historia de los primeros satélites argentinos hasta el Atenea, que viajará en Artemis II. En su disertación el público podrá conocer la importancia como país de participar en la misión a la Luna y cuál es la perspectiva de investigación en tecnología espacial en Argentina.







