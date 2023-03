Amenaza con prenderse fuego en Neuquén por un desalojo después de una protesta

La protesta y corte de la Autovía Norte y Casimiro Gómez en Neuquén que tuvo lugar este martes por el reclamo de vecinos del Lote 34 del barrio Nueva Esperanza por falta de agua terminó en un acuerdo y anticipo de obras. Sin embargo, uno de los participantes aseguró que lo desalojaron por incitar a la protesta y amenaza con prenderse fuego en el IMUH.

Los vecinos del Lote 34 de la Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén que realizaron el martes 28 un corte en la Autovía Norte y la rotonda de Casimiro Gómez. La manifestación fue en reclamo por la falta de agua y lo que consideran «falsas promesas». Se firmó un acuerdo y el municipio anticipó que comenzarían las obras requeridas.

Javier, uno de los participantes de la protesta, contó a RIO NEGRO que ayer fue desalojado junto a su familia y que es amenazado. «Vinieron de una subcomisión vecinal de la mano del presidente del IMUH», mencionó.

El vecino aclaró «son vecinos que no viven ahí, gente que nunca se vio en el barrio«. Si bien no le confirmaron el motivo del desalojo, asegura que fue por «instar a la protesta». Además, contó que en el procedimiento «amenazaron, agredieron con piedras y tiraron tiros», expuso.

Javier indicó que su casa terminó destrozada, «perdimos todo, quedamos en la calle», afirmó. El vecino dijo que esta mañana tendrá un encuentro con el presidente del IMUH, «si no me dan una solución al desalojo me voy a prender fuego con mi mujer, ya estamos decididos«, afianzó.