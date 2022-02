Aseguran que faltan camas de terapia intensiva «en todo el Alto Valle»

Los registros de casos de covid-19 ya no permiten ver el panorama real de la situación epidemiológica por la abrupta baja en los hisopados, pero las terapias intensivas siguen dando señales contundentes de que la pandemia aún no terminó.

“Faltan camas en todo el alto valle, no solamente en nuestra terapia. En las privadas y en otras ciudades, estamos todos en la misma situación haciendo lo posible por atender a todos los pacientes pero con mucha espera en la guardia”, dijo Cristina Orlandi, jefa de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Francisco López Lima y actual vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).

Una postal que se repite, con la diferencia de que ahora -en esta tercera ola- el servicio tiene menos camas que en olas anteriores de la pandemia.

“Estamos con todas las camas ocupadas desde hace más de una semana. Es parte de la tercera ola, sumado a que hay menos camas habilitadas de las 13 que había”, De esas trece camas que hubo durante la segunda ola, seis habían sido cedidas por el servicio de Ginecología y Obstetricia, pero tuvieron que ser restituidas.

Por eso ahora, quedan las siete camas que originalmente tenía el nosocomio, como en las épocas prepandemia.

“Tenemos seis camas menos, que hasta fines de diciembre alcanzaban pero ahora con la tercera ola, sumada a los demás pacientes que necesitan internación, no son suficientes”, respondió Orlandi.

Esta situación se puso en rojo la semana pasada, cuando un joven de 22 años en grave estado de salud por un accidente de tránsito en Huergo debió ser atendido en la guardia de Roca durante casi cuatro días, por el déficit de camas de terapia en la región.

“Se prevé que esto va a disminuir en las próximas semanas, pero todavía no vimos el descenso. Estamos con ocupación plena” Cristina Orlandi, jefa Terapia Intensiva hospital

Fueron más de 72 horas las que permaneció intubado bajo los cuidados de los profesionales de Emergencias con apoyo de los intensivistas. Pasado ese tiempo, se liberó una cama en la UTI y fue derivado, dentro de la misma institución.

Según Orlandi, un caso como ese es la primera vez que ocurre en el López Lima, ya que siempre pudo resolverse antes de ese tiempo. “Siempre se pudo derivar al sector privado u otra ciudad. Esta vez no hubo lugar en ningún lado y tuvo que ser atendido en la guardia hasta que pudo pasar a terapia”, confirmó.

Asimismo, la directora del hospital Ana Senesi, había planteado que no solo es el coronavirus lo que genera la ocupación de camas, sino la cantidad de accidentes que ocurren. Además, dijo que otro inconveniente es que hay pacientes de PAMI que son absorbidos por el hospital y eso hace aumentar la demanda.

¿Hasta cuándo?

“Todavía faltan camas y hay muchos pacientes covid graves internados”, sostuvo la médica. No hay certezas del final de la tercera ola.

Propulsora de la vacunación covid, Orlandi explicó que el descenso de casos aún no se notó en la terapia y no se conoce como seguirá el comportamiento. “Los casos han disminuido, pero también se está testeando menos, entonces no sabemos cuán real es la disminución de personas contagiadas. Lo que hay es menos registro y menos testeo”, aseguró.

Solo se sabrá si efectivamente bajaron los contagios en la tercera ola cuando empiecen a disminuir los internados en terapia y las muertes, según planteó Orlandi.

Cinco camas fijas para el hospital de Roca

La jefa de terapia del López Lima adelantó a RIO NEGRO que se prevé sumar y equipar cinco nuevas camas de terapia fijas y definitivas para el hospital cabecera. Será en el sector de Unidad de Vigilancia Intermedia (UVI) muy cerca de la UTI.

Actualmente, están en proceso de remodelación del espacio, según comentó, que no conllevará levantar una nueva obra sino adecuar el edificio.

De inaugurarse estas unidades, el hospital de Roca pasaría a contar con doce camas de terapia.

“Es una buena noticia porque estas cinco camas van a quedar para siempre. No va a ser algo de la pandemia, va a haber un aumento de camas definitivo”, dijo y reflotó la necesidad a futuro de un nuevo hospital más amplio para los próximos años.

Consultada por los plazos, estimó que entre abril y mayo podrían estar listas. “Depende de como progresen los trabajos pero la idea es que entre abril y mayo se pueda habilitar o abrir una unidad con cinco camas”, concluyó Orlandi.

Camas 13 de terapia intensiva había en el hospital de Roca en total hasta la segunda ola de covid-19. 7 de terapia intensiva hay actualmente en el hospital en la tercera ola. Casi un 50% menos.