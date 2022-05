Así dejó la clínica Pablito, el niño de Rosario con hepatitis aguda que fue trasplantado

Pablo Álbarez, el niño de 8 años estuvo internado durante 9 días luego de haber sufrido una hepatitis aguda y fue sometido a un trasplante de hígado fue dado de alta. Fuera del Sanatorio de Niños de Rosario, una guardia de periodistas aguardaba la salida de Pablito. El momento tan esperado llegó las 13 horas. Vanesa -la mamá del niño- expresó su felicidad ante los micrófonos que la rodeaban.

«Fueron muchísimas las muestras de cariño recibidas. Una carta de sus compañeros de su escuela y un dibujito que me mandaron pero que igual me lo llevo aunque no sepa de quién es. También le mandaron un video Di María (Angel, el jugador del PSG que hoy se despidió del club) y un futbolista de Boca», comentó Vanesa.

«El me decía que no aguantaba más, que se quería ir a su casa. ‘Mamá, hace un mes que estamos acá’ me dijo y justo en ese momento entró el médico y le dijo ‘bueno Pablito, te vas hoy»’, agregó la mujer.

La mamá comentó que la familia deseaba llegar a una vivienda para tener na recuperación más tranquila. Añadió que el deseo de ella es “descansar un ratito y después a hacer lo que él quiera».

“Pabito se va a su casa en unas horas” había adelantado el pediatra hepatólogo Alejandro Costaguta al diario La Capital. Se trata del especialista que condujo al equipo de profesionales que levó a cabo el exitoso trasplante.

Pablo Álvarez recibió un órgano hace 9 días, después de que le diagnosticaran una hepatitis aguda y su estado de salud se agravara. Todavía no pudo determinarse las causas que ocasionó la enfermedad. Fue el primer caso de hepatitis aguda infantil de origen desconocido que se registró en Argentina, después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzara un alerta por el aumento de casos de hepatitis fulminantes infantiles en Inglaterra sin que se pudiera determinar el origen.

#AHORA | ¡Pablito ya está en su casa! Pablo Álbarez, el niño que fue trasplantado por un caso de hepatitis aguda recibió hoy el alta y hace algunos minutos dejó el Sanatorio de Niños, en un momento muy emotivo.



👉 https://t.co/1h5uZOBLBs pic.twitter.com/7t2GqZorXY — Conclusión (@ConclusionRos) May 20, 2022