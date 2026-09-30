Quién es Lucía Scarpa, la chef privada de varios futbolistas de la Selección Argentina

Lucía Scarpa, más conocida como Lulú Scarpa, es la chef privada de varios futbolistas.

Con 1,1 millones de seguidores en TikTok y 27,5 millones de “me gusta”, Lucía Scarpa construyó una comunidad a partir de una propuesta sencilla: mostrar cómo es trabajar como chef privada de algunas de las figuras más reconocidas del país, como los jugadores de la Selección Argentina.

En sus redes publica videos bajo formatos como “POV: sos chef privada de un jugador de la Selección” o “POV: sos chef privada de María Becerra”, siempre con el permiso de sus clientes. Las publicaciones acumulan millones de reproducciones y convirtieron a la joven gastrónoma en una de las figuras vinculadas a la cocina que más presencia tiene en el ecosistema digital argentino.

Lucía junto a Thiago Almada en España.

De la gastronomía al mundo de los famosos

Scarpa contó en el programa La cocina rebelde, de Eltrece, que su llegada a la gastronomía estuvo impulsada por su madre. Mientras sus compañeros elegían carreras como medicina, arquitectura o derecho, ella todavía no tenía claro qué estudiar.

“Yo veía que mis compañeros se anotaban en medicina, arquitectura, derecho y yo dije: ‘Bueno, me anoto en arquitectura’. Hasta que ella me dijo: ‘Yo te veo en la gastronomía’”, recordó.

Finalmente estudió gastronomía durante dos años y, al terminar la carrera, realizó una pasantía en una reconocida cadena hotelera. Según relató anteriormente en una entrevista con Infobae, aquella experiencia estuvo atravesada por situaciones de machismo y maltrato.

“Yo me iba llorando y decía: ‘¿Qué hago acá?’”, contó sobre ese período.

El cambio llegó cuando recibió una propuesta para viajar a Mallorca, España, y abrir un restaurante junto a su madre. Scarpa tenía apenas 19 años. El emprendimiento funcionaba junto a una inversora local: mientras la inversora aportaba el capital, ellas se encargaban del trabajo.

El restaurante logró buenas calificaciones en Google Maps y Tripadvisor, pero la pandemia interrumpió esa etapa y Scarpa regresó a Argentina.

Wos y el comienzo de su éxito en TikTok

De vuelta en el país, una de las primeras oportunidades que marcaría su futuro llegó de la mano del músico Wos. Scarpa comenzó a prepararle viandas saludables y posteriormente fue convocada para cocinar para el equipo que trabajaba en la grabación de su tercer disco.

Fue durante esa producción cuando decidió mostrar por primera vez su trabajo en TikTok.

“Dije: ‘Yo subo un TikTok, total ¿qué puede pasar?’”, recordó.

En ese momento evitó revelar el nombre del músico porque todavía no sabía si podía hacerlo públicamente. Sin embargo, el video comenzó a viralizarse y terminó convirtiéndose en el punto de partida de su nueva faceta como creadora de contenido.

A partir de entonces, Scarpa comenzó a mostrar fragmentos de su rutina profesional y la cantidad de seguidores creció hasta superar el millón en TikTok.

De Paulo Dybala a la Selección Argentina

La llegada de futbolistas a su agenda también comenzó a través de recomendaciones. Según contó, Paulo Dybala fue el primer jugador para el que trabajó como chef privada.

Después llegaron jugadores de Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo y Racing Club, además de integrantes de la Selección Argentina.

Entre los nombres que Scarpa confirmó públicamente se encuentra el delantero de Boca Miguel Merentiel. También trabajó para distintas figuras del espectáculo, entre ellas China Suárez, Stephanie Demner y Nathy Peluso.

Precisamente, el contenido que realizó junto a Peluso se convirtió en uno de sus videos más vistos: acumula 12,6 millones de reproducciones.

La modalidad de contratación se fue expandiendo principalmente a través del boca en boca entre los propios futbolistas y sus círculos cercanos.

Cómo es el trabajo de una chef privada

El servicio que ofrece Scarpa se conoce como meal prep. La modalidad consiste en trasladarse hasta la casa del cliente, realizar las compras cuando es necesario y preparar distintas comidas que quedan listas para consumir durante varios días.

En una jornada puede elaborar entre 10 y 12 preparaciones, que suelen alcanzar para aproximadamente cuatro días. Cada servicio puede demandarle entre seis y siete horas de trabajo.

Antes de comenzar, consulta las preferencias y restricciones alimentarias de cada cliente. En el caso de los futbolistas, los menús suelen organizarse alrededor de proteínas, carbohidratos y verduras.

Entre las preparaciones que más repiten sus clientes aparecen la ensalada de cuscús, el lomo con champiñones y papas y las cookies de avena.

“Cuando tengo clientes con confianza, ya voy y cocino lo que yo quiero”, explicó sobre la relación que construyó con algunos de ellos.

El futuro de Lucía Scarpa

Aunque actualmente está enfocada en su trabajo como chef privada y creadora de contenido, Scarpa también tiene entre sus proyectos la posibilidad de abrir su propio restaurante en Argentina.

Por ahora, disfruta de una actividad que, según reconoció, terminó convirtiéndose en una meta que no sabía que tenía.

“Con el servicio de chef privado estoy cumpliendo un sueño que no sabía que tenía”, afirmó.