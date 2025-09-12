¡Atención Neuquén! CALF anunció un corte de luz para el domingo: podría durar más de seis horas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad de Neuquén el domingo. La interrupción podría durar más de seis horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Domingo con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados

Los cortes, autorizados por el Órgano de Control Municipal, responden a tareas de mantenimiento y remodelación en la red de media tensión, esenciales para garantizar la calidad y continuidad del servicio a futuro, así como para la incorporación de nuevos usuarios.

Según el comunicado, la interrupción del servicio será en el horario de 06:00 a 13:30 h y tendrá lugar en la calle Antártida Argentina, entre Catriel y Colón.

La cooperativa recomienda a los vecinos de la zona tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.