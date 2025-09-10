Corte de luz en las zonas aledañas a la exRuta 22 en Neuquén este jueves 11 de septiembre durante cinco horas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este jueves 11 de septiembre. Entre ellos la exRuta 22. Las interrupciones durarán cinco horas. Las zonas con interrupción del servicio eléctrico.

Corte de luz programado este jueves: las zonas afectadas en Neuquén

Según detallaron, habrá cortes este jueves en:

De 9 a 12, en Loteo El Maitén. Para «realizar mantenimiento en recinto y subastación transformadora».

De 8:30 a 13:30, en Ruta 22/Avenida Mosconi y su zona aledaña, entre la ciudad de Plottier y Goya.

Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para este miércoles 10 de septiembre:

De 08:30 a 11:30 h

Zonas afectadas: Desde Lincoln hasta Houssay, entre Gatica y Leguizamón.

Desde Lincoln hasta Houssay, entre Gatica y Leguizamón. Motivo: Cambio y mantenimiento de seccionadores en Subestación Transformadora.

De 07:30 a 14:30 h

Zonas afectadas: Desde Leloir hasta Pinar, entre Buenos Aires y Mendoza.

Desde Leloir hasta Pinar, entre Buenos Aires y Mendoza. Motivo: Reparación y mantenimiento de equipo subterráneo de maniobras en Media Tensión.

De 15:00 a 17:30 h

Zonas afectadas: Zona aledaña a El Cóndor, entre Elordi, Belgrano y Zeballos.

Zona aledaña a El Cóndor, entre Elordi, Belgrano y Zeballos. Motivo: Cambio de conductores por mantenimiento.

De 09:00 a 11:00 h

Zonas afectadas: Bolívar 710.

Bolívar 710. Motivo: Cambio de seccionadores de Baja Tensión, reparación y aislamiento de acometida.

De 11:00 a 13:00 h