Feria del Libro 2025 en Neuquén: quiénes son los artistas invitados de este viernes, los horarios y detalles de la grilla

a feria tendrá más de 100 estands de editoriales locales y nacionales.. Foto Cecilia Maletti

La XII Feria Internacional del Libro de Neuquén abrirá sus puertas este viernes a las 14, en medio de los festejos por el aniversario 121 de la ciudad. El evento abrirá su nueva edición con una agenda de actividades culturales y artísticas, y tendrá una apertura especial que marcará el inicio de diez días de propuestas gratuitas para toda la comunidad.

Un viernes cargado de charlas, música y espectáculos imperdibles

El evento se desarrollará en el Parque Central y en el Museo Nacional de Bellas Artes, con entrada libre y gratuita. Durante diez días, habrá más de 100 estands, presentaciones de autores y espectáculos para toda la familia.

Para este viernes, la grilla arranca desde temprano. En el sector espectáculos:

A las 16 se programó un show de magia de Sebastián Rozenberg.

Luego, a las 21, será el turno de Mariano Delgado,

A las 22 se presentará Zeze Nou Trio.

Además, en el auditorio Marcelo Martín Berbel, se sumarán presentaciones de distintas localidades:

A las 17, la Municipalidad de Chos Malal presentará la reedición de “Por el alto Neuquén”, de Lino D. Carbajal.

En tanto, a las 18 será el turno de la Municipalidad de Las Ovejas con la antología “Mirá de dónde venimos”.

Por último, a las 19:30 el escritor y músico Luis Pescetti compartirá la charla “Botiquín emocional para padres y docentes”, una de las más esperadas de la jornada inaugural.

En el auditorio Irma Cuña habrá:

A las 17, charla “70 aniversario de la provincialización del Neuquén”, a cargo de Armando Mario Márquez.

A las 18, Lili Muñoz presentará “Amancia, las almas tienen su mundo”,

Mientras que a las 19 se abordará la influencia de H.P. Lovecraft y Stephen King a través de una conferencia de Rodrigo Javier Díaz. En paralelo, María Gabriela Sánchez dará a conocer su obra “Los sueños de Tina”, editada por La punta del ovillo.

En tanto en el Domo María Elena Walsh:

A las 17 se presentará Sara Itkin con su obra «Plantas nativas de la Patagonia para la salud»,

A las 18 Hedy Bernardini presentará «Pincelada Patagónicas» y

A las 19 Graciela Ríos Lobos hará lo mismo con «De cada al mar».

De esta manera, el aniversario de la ciudad también se convierte en un espacio de encuentro cultural, donde distintas voces y expresiones artísticas confluyen para celebrar.

Los horarios para recorrer y las propuestas para niños en la Feria del Libro 2025

Los visitantes podrán recorrer la feria de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 21, mientras que los sábados y domingos se extenderá de 14 a 22. Para los más chicos, habrá una carpa infantil con shows de Los Musis de Prófica y Los Entretenedores, además de talleres y actividades participativas.

La Feria del Libro de Neuquén en la puerta de una nueva edición. Foto: Archivo Cecilia Maletti.

“Esta vez se trata de un evento que vino reforzado, con muchas actividades y propuestas para los vecinos y vecinas”, resaltó la jefa de gabinete, María Pasqualini al anticipar la grilla.

Los autores nacionales que llegarán a la Feria del Libro 2025 en Neuquén

A lo largo de la feria, reconocidos escritores nacionales visitarán Neuquén. El sábado 13 será el turno de Mar Petryk, el domingo 14 se presentarán Luciano Lutereau y Florencia Canale, y el martes 16 Patricia Suárez.

También participarán Ariel Sujarchuk y Claudia Piñeiro, el miércoles 17. El viernes 19 estarán Verónica Boix y Eduardo Sacheri, y el sábado 20 llegará Felipe Pigna. El cierre será el domingo 21 con Patricio Zunini y Luciano Saracino.

El evento finalizará el 21 de septiembre con un espectáculo musical especial para recibir la primavera y el Día del Estudiante. Esa noche se espera una convocatoria masiva en el escenario principal del Parque Central.