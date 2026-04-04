Conmoción en el Alto Valle por la muerte de Alfredo Celani, el reconocido periodista de Roca

El mundo deportivo del Alto Valle rionegrino está de luto ante la muerte del histórico y reconocido periodista de Roca, Alfredo Celani. La noticia se confirmó este 4 de abril de 2026 y conmocionó a toda la región.

Alfredo Celani, histórico periodista deportivo de Roca

Si bien su muerte se conoció este sábado, trascendió que el hecho ocurrió el viernes por la noche. Alfredo Celani tenía 79 años y estaba internado debido a que atravesaba una situación de salud complicada.

Celani tuvo una gran trayectoria. Dedicó décadas de su vida al periodismo regional marcando su paso por conocidos medios locales y también en Diario RÍO NEGRO donde inició como redactor para luego asumir el rol de director del área de Deportes. También tuvo su paso por la radio local.

En su etapa de periodista deportivo cubrió mundiales y siguió de cerca deportes como el futbol, pero también el automovilismo.

Si bien no trascendieron los detalles de su muerte, se supo que sufrió complicaciones de salud. Desde el entorno informaron que sus restos serán velados este sábado de 14 a 17 en el cementerio Parque Las Fuentes de Roca.