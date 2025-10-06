Aumenta la esperanza de vida, pero vivir más no significa vivir mejor: una médica barilochense expone en Brasil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que, en la mitad de los países miembros, la esperanza de vida ya supera los 75 años. Esto significa un salto de 25 años respecto a los índices de mediados del siglo pasado.

En Argentina, la esperanza de vida al nacer se ubicó en 74,6 años en promedio en 2021,teniendo las mujeres una expectativa mayor que los varones.

Sin embargo, algunos estudios indican que si bien las personas viven más años en general en todo el mundo, no necesariamente son más sanas. Un estudio en 183 países miembros de la OMS ha comprobado que esos años adicionales de vida están cargados de enfermedades.

Mara López Wortzman, médica especialista en Clínica Médica y Geriatría en Bariloche, explicó que «vivir más años es un logro que plantea nuevos desafíos». Y vivir más no siempre significa vivir mejor.

«En las últimas décadas, la expectativa de vida aumenta en todo el mundo. Hoy es habitual escuchar que la gente vive 80, 90 o incluso más de 100 años. Este avance es fruto de los progresos en medicina, la vacunación, acceso a tratamientos y mejores condiciones de vida«, remarcó esta médica que fue invitada exponer en un Congreso de Clínica Médica en Recife, Brasil, junto a otros dos profesionales de Argentina. Es la primera vez que convocan a médicos argentinos. Y la barilochense es la única mujer.

Según datos recientes del Global Burden of Disease (Estudio de la Carga Global de Enfermedades), a medida que se prolongan los años de vida, también aumentan las enfermedades crónicas y la discapacidad que acompañan a la vejez.

López Wortzman mencionó que el número de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias crece de forma sostenida. Esto no sólo afecta al paciente, sino también a la familia y cuidadores.

También aumenta el número de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como la hipertensión, diabetes y cardiopatías. «Hablamos también de fragilidad y dependencia. Más años de vida pueden venir acompañados de limitaciones funcionales que impactan en la autonomía y calidad de vida. Y la depresión y la soledad en la vejez son problemas cada vez más visibles», dijo la médica de Bariloche.

Hoy, el interrogante no es solo cuántos años se viven sino cómo se viven esos años. «El verdadero reto de la medicina y de la sociedad es aumentar la expectativa de vida saludable, es decir, los años libres de enfermedad y discapacidad«, advirtió.

¿Qué recomendó la especialista? Por un lado, la promoción de hábitos saludables desde etapas tempranas de la vida, la prevención y control de enfermedades crónicas a lo largo del tiempo con el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados para demencias y patologías crónicas.

Consideró clave el apoyo a los cuidadores y las familias, «pieza clave en el cuidado de los adultos mayores» y las políticas públicas que acompañen el envejecimiento poblacional, con sistemas de salud preparados para este cambio demográfico.

En el norte de Brasil, López Wortzman brindará dos charlas ante médicos de Latinoamérica y España: «Más allá del músculo: ejercicio, inmunidad e infecciones en la persona mayor» y «Cómo decir lo indecible: el arte de dar malas noticias en salud».

«Sucede que en la Facultad de Medicina no nos enseñan cómo comunicar malas noticias. Muchas veces los médicos nos equivocamos al hablar con las familias. En el congreso voy a presentar un caso real reconstruido con inteligencia artificial: un hombre con demencia incipiente concurre a la consulta con un neurólogo que se dirige todo el tiempo a la hija del paciente», contó López Wortzman.

Y agrega: «Cuando el médico informa que su padre tiene Parkinson en fase avanzada, el paciente se empieza a agitar. Entra un médico clínico y le toca la espalda. Le habla directamente a él, le dice que está para ayudarlo. El hombre le explica que están hablando de él como si no estuviera. Se requiere empatía, ponerse en el lugar del otro y ver si está abierto o no a recibir una mala noticia. Y si no lo está, hay que buscar las condiciones«.

En la charla TED que ofreció en 2018, López Wortzman recalcó que las personas viven en promedio 30 años más que en el siglo pasado. «La esperanza de vida rondaba los 50 años; ahora 83, 84. Esos 30 años más vividos implican un cúmulo de enfermedades crónicas. Por eso, hoy es frecuente la polifarmacia a partir de 65 años. La esperanza de vida trajo de la mano enfermedades crónicas que se van sumando. Por eso es importante el tratamiento individual y apuntar a hábitos saludables», planteó.