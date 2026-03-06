Aumento de casos: «Ser mujer con problema de consumo y encima, gestante, conlleva un doble estigma»

El aumento en el consumo problemático de sustancias también recae en mujeres embarazadas y puérperas. Pero este grupo es doblemente estigmatizado y a su vez, la desorientación que reportan los equipos de salud al abordar estas situaciones también es enorme.

Según datos del 2025 del Sistema Informático Perinatal (SIP) de Río Negro, que contempla únicamente embarazos controlados en el subsector público de salud, durante la consulta prenatal del primer trimestre el 3,48% de las mujeres reconoció haber consumido alguna droga ilícita en el último mes. Un 5,04% manifestó haber consumido alcohol en el último mes.

La Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (Apasa) de Río Negro -que cuenta con 25 espacios distribuidos en toda la provincia-, atendió a 136 personas gestantes durante el 2025 y en lo que va de este año, ya acompañó a 9.

“Tenemos datos oficiales que están basados en lo que se detecta, pero no deja de ser un subregistro. Pedimos a los equipos de salud que nos contacten cuando detecten un caso para evaluar qué medidas se arbitran. Hay que cuidar a esa mujer y a ese niño que está naciendo”, sintetizó la trabajadora social Norma Mora, directora ejecutiva de Apasa.

Reconoció que el consumo problemático en mujeres gestantes es una problemática que crece. “Antes, no se le prestaba atención ni se detectaba en forma oportuna. Llegábamos a la instancia del parto y ahí se detectaban conductas que determinaban el consumo”, señaló Mora. De manera tardía, se abordaban cuadros clínicos de niños recién nacidos que presentaban signos de intoxicación.

Sucede que, frente al miedo a ser juzgadas y rechazadas, las mujeres suelen ocultar el consumo de sustancias. Temen ser cuestionadas como “malas mujeres y malas madres”.

“Desde Apasa intentamos transmitir un modelo de abordaje que no genere distancia. Así no se pierde la posibilidad de vincularnos con las mujeres de forma temprana y brindar asistencia para cuidar la salud del recién nacido y de quien lo gesta porque en definitiva, se trata de una persona que tiene un padecimiento”, subrayó.

Insistió en que la mujer que consume “atraviesa un problema de Salud Mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca a los consumos problemáticos en quinto lugar de importancia, es decir como una de las problemáticas sanitarias más importantes en el mundo. El policonsumo es una problemática universal”. Además, recalcó que hoy hay un mayor acceso a más diversidad de drogas y esto impacta en la salud física y psíquica de la población.

En este contexto, Mora explicó que se desarrollan capacitaciones en los hospitales de las cinco zonas sanitarias (Cipolletti, Roca, Bariloche, Viedma y Choele Choel) por parte de un equipo especialista conformado por un médico toxicólogo, una médica clínica que trabaja en emergencia, un pediatra especializado en la temática y una psicóloga.

“El trabajo apunta a capacitar en policonsumo a los equipos de los hospitales, desde la guardia, el servicio de ginecología, obstetricia, salud mental. El foco también está puesto en cómo vincularse con la mujer embarazada”, indicó y agregó que “requiere toda una especificidad en el abordaje, desde la pesquisa a las gestantes en el territorio, cómo ingresa la persona a la guardia, cómo desintoxicamos y recuperamos la salud de ese paciente”.

Por lo general, comentó, la detección de consumos problemáticos se da a través de un ingreso a la guardia por descompensación clínica o psiquiátrica producto de la sustancias. “Por eso, aquel que está en admisión, en la guardia, el camillero, el chofer de la ambulancia, el médico clínico, la enfermedad y la mucama debe saber cómo abordar clínicamente para estabilizar a esa pacienta y que después, cuando baje ese cuadro de consumo, los equipos terapéuticos puedan abordar al paciente”, dijo.

Mora insistió en que “hoy se sabe que el policonsumo requiere una evaluación clínica diferenciada a dos años atrás”. Advirtió también que las mujeres embarazadas no llegan con cuadros de descompensación. “Concurren al centro de salud o a un consultorio externo y ahí hay que detectarlas y ofrecerles ayuda sin generar miedo o discriminación que genere alejamiento. Eso hace que perdamos contacto con la usuaria”, recalcó.

¿Quiénes son las mujeres gestantes más afectadas por este tipo de situaciones? Mora reconoció que impacta en mujeres muy jóvenes “con historias de mucho padecimiento”. “Ante mucho de estos cuadros, las mujeres han atravesado abusos, situaciones de trata, mucha violencia y vulnerabilidad. Entender esa historia no es justificarla. Es entender lo que le pasó a ese cuerpo que, al necesitar ayuda, está fragmentado”, dijo.

Por eso, desde Apasa ponen el foco en capacitar a detectar estas situaciones sin que la mujer sienta que está siendo vulnerada.

Todas las sustancias impactan en la salud de los recién nacidos, provocando un deterioro, desde el cigarrillo, el alcohol hasta drogas más complejas. ”Hay riesgos clínicos y psicológicos: pueden surgir trastornos cognitivos, neurológicos, cardiológicos, respiratorios”, expresó.

Cuando Apasa se puso en marcha, registraban un 83% de hombres y un 17% de mujeres bajo tratamiento. Hoy, esas cifras se equipararon. “Pero ser mujer con problema de consumo y encima, gestante, conlleva un doble estigma”, dijo Mora.