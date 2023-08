Aumentó el Ko Ko en Río Negro y las quejas de los pasajeros no faltaron en Roca

Desde este miércoles 2 agosto comenzaron a regir las nuevas tarifas del transporte interurbano en la provincia de Río Negro. El aumento fue del 14% en la empresa Ko Ko, porcentaje que fue anunciado esta semana. Sin embargo, muchos se enteraron esta mañana cuando fueron a cargar saldo en su tarjeta.

Según lo informado por la empresa de transporte Ko Ko, la autorización del incremento fue autorizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia que es el órgano encargado de regular la tarida de las empresas como KoKo, Pehuenche y Las Grutas.

El cuadro tarifario establece que desde hoy, quien viaje desde Villa Regina a Cipolletti deberá pagar una suma de 1.047,06 pesos, mientras que quienes circulen de Roca a Cipolletti el boleto costará 513,59.

Un jubilado comentó que se enteró de los nuevos valores cuando fue a cargar la tarjeta. Viaja en ciertas ocasiones desde Mainqué a Roca para hacer trámites. «Ayer viajé, me salió $350 y hoy con el aumento ya se me fue a 400», indicó y agregó: «No sé cómo establecen los valores y quien lo hace, pero debería haber más control. No puede seguir aumentando».

Si bien el anuncio comenzó a circular al inicio de esta semana y algunos usuarios estaban al tanto, otros se encontraron con las tarifas cuando cargaron su tarjeta o abordaron el primer transporte para realizar sus trámites.

Los nuevos valores afectan a todos, pero son principalmente los estudiantes los que no tardaron en dar una opinión negativa respecto a las tarifas. «Me parece una locura porque la situación económica de los estudiantes no es la misma que otras personas», puntualizó una joven.

A su vez, aclaró que ella es estudiante y no viaja porque vive cerca de la universidad, pero si tuviera que hacerlo todos los días no podría. «Tengo compañeros que viajan y de hecho ellos en un momento abandonaron la carrera porque no tenían para pagar. Pagaban la cuota de la institución más el pasaje del micro y a nosotros no nos dan descuento por pertenecer a una institución privada», señaló.

Jesica, otra usuaria cuestionó el servicio y apuntó a que el mismo es deficiente, «es una vergüenza porque viajas como sardina enlatada. Si se paga eso y se viaja como la gente, lo acepto pero la realidad no es así». Por otra parte detalló que hay ocasiones en las que el colectivo no los deja subir porque viene lleno y tienen que esperar una hora a otro colectivo. «El servicio es pésimo y siguen aumentando el pasaje», criticó.

Una usuaria comentó a Diario RÍO NEGRO que se encontró con que pasó de pagar $350 a casi $500 en un viaje que hace todos los días de Roca a Huergo. «Es bastante presupuesto, pero por suerte a mi me pagan el pasaje por el trabajo», destacó.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del Ko Ko?

Se anunció que hasta el momento los nuevos precios regirán solo en Río Negro y Neuquén deberá esperar a que el Ministerio de Transporte de la Noción actualice los valores.



Regina – Roca: $675,95

Regina – Cipolletti: $1047,06

Roca – Cipolletti: $450,52

Fernandez Oro – Roca: $430,75

Allen – Roca: $371,11

Allen – Regina: $867,42

Allen – Cipolletti: $248,83

Cervantes – Roca: $291,59

Mainqué – Roca: $381.05

Godoy – Roca: $5653,29