Autobuses Neuquén reclamó que no recibieron «ni un centavo» de los subsidios

El gerente general de Autobuses Neuquén, Lucas Fernández reclamó que no han recibido este mes «ni un centavo» de los subsidios nacionales y provinciales. Marcó que el contexto actual es «extremadamente complejo» para prestar el servicio de transporte público y que habrá series dificultades para afrontar el pago de los sueldos la semana próxima si no llegan las ayudas económicas.

Fernández dijo que hay a nivel nacional «un esquema de absoluta desigualdad en subsidios«. Comparó que en el área metropolitana de Buenos Aires se destinan 23.000 millones de subsidios y «en el interior ahora con una promesa 3500 millones».

Apuntó que en las paritarias para el interior, se hacen «en las mismas condiciones que para las conductores del área metropolitana y sin recursos para afrontar«.

En declaraciones en radio La Red subrayó que se hizo las paritarias teniendo en cuenta un incremento de subsidios nacionales y provinciales «y hasta el día de hoy no hay un centavo». Sostuvo que lo va del año, la empresa recibió subsidios nacionales por el servicio en Plottier «un solo mes de los cinco que pasaron».

Fernández dijo que hubo una actualización salarial del 50%, «pero no hay ingresos para compensar» y sumó el aumento de combustible.

Fernández explicó que el esquema de subsidios es nacional y provincial, y que en el caso de la ciudad de Neuquén, el Municipio aporta lo que corresponde al boleto educativo. «El problema acá es la inflación y vamos siempre atrás», agregó.

Afirmó que Neuquén, «requiere un esquema de renovación» de colectivos, y hace dos años que no se puede hacer por la situación económica. Describió que el 50% de los kilómetros que se hacen son «sobre piedras» y «se anda como se puede».

También se refirió al vencimiento de la concesión, al nuevo pliego y si la empresa se presentará. «Hay un problema en el sistema. No puedo ni pensar en el mes que viene si no se resuelve cómo se lo pagan los sueldos la semana que viene. Una licitación que ni pispeo. Si no se piensa hoy no hay ni un mañana. El tema no son las condiciones del pliego, si no las económicas del sistema», advirtió en declaraciones radiales.

Resaltó que la próxima semana de tendría que efectuar el pago de sueldos, pero si no llegan los subsidios no se podrá afrontar.