Nuevo temblor en Vaca Muerta: se detectó un sismo de 2,5 cerca de Rincón de los Sauces

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe sobre un temblor que se registró este 19 de mayo en la zona de Vaca Muerta.

El sismo se ubicó en cercanías a la localidad de Rincón de los Sauces y alcanzó a otras localidades del norte neuquino.

Detectaron un sismo de 2,5 cerca de Rincón de los Sauces

El Inpres detalló que el sismo se registró a las 1:32 de este martes. Su magnitud fue de 2,5 en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 11 kilómetros.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 75 kilómetros al este de Chos Malal; 119 km al sur de volcán Payún Matrú, y 127 km al sudeste del volcán Domuyo -37.478 (lat) -69.431 (long).