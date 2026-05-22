Neuquén impulsa la construcción de un puente clave para mejorar la conectividad de Vaca Muerta

La obra es clave para el desarrollo de Vaca Muerta. Foto: gentileza.

El gobierno de Neuquén adjudicó la construcción del puente sobre el arroyo Carranza en la Ruta Provincial 5, que buscará mejorar la circulación en uno de los corredores más utilizados por la industria de Vaca Muerta.

La obra estará a cargo del consorcio de cooperación Servipet – Coarco con una inversión de casi 9.200 millones de pesos y un plazo de ejecución de 690 días corridos.

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera en los últimos años incrementó el tránsito sobre la Ruta Provincial 5, uno de los principales corredores energéticos que une Punta de Agua con Rincón de los Sauces.

El cruce sobre el arroyo Carranza se realiza mediante dos badenes de hormigón que suelen quedar sumergidos durante tormentas convectivas y crecidas aluvionales, interrumpiendo el tránsito y afectando la seguridad de las comunidades.

Para el nuevo puente, la provincia desarrolló estudios específicos para diseñar una solución que permita reducir el riesgo de inundaciones y asegurar la circulación incluso durante lluvias intensas.

La ejecución de la obra estará a cargo de la subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

A su vez, se aprobó otorgar un anticipo financiero del 20% del monto contratado para acelerar el inicio de las tareas y garantizar el desarrollo operativo de la obra.