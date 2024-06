Bahía Blanca: terminó con su auto incrustado en una casa y dio positivo a marihuana

Un joven perdió el control de su auto y terminó incrustado en una casa en Bahía Blanca. El impactante accidente de tránsito tuvo lugar durante los primeros minutos de la madrugada en el Barrio Vista Alegre. El conductor de 20 años además dio positivo a marihuana.

Minutos antes de las 0:30, en 17 de Mayo y Martín Gil, un Fiat Palio al mando de un joven subió a la vereda, se elevó y terminó su marcha contra el frente de una vivienda, destrozando parte de la fachada, propiedad del vecino Miguel Alfater de 66 años.

El auto que conducía Agustín Ezequiel Calfuñanco terminó con importantes daños. Por su parte, el joven sólo sufrió algunos cortes en su rostro. Fue trasladado a la comisaría donde le practicaron el control de alcoholemia, el cual dio negativo y el test de drogas, que arrojó positivo de marihuana.

El vehículo quedó secuestrado ya que carecía de todo tipo de documentación. En el lugar trabajaron Policía del Comando de Patrulla, personal de Tránsito, bomberos del Cuartel Central y la guardia de Defensa Civil.

Auto incrustado en una casa: “No estaba consciente, sufro de epilepsia”

Agustín Calfuñanco es el conductor del auto que protagonizó el fuerte accidente ocurrido durante los primeros minutos de este miércoles.

“No estaba consciente, sufro de epilepsia, tuve una ausencia, una crisis que me llevan a hacer cosas incoherentemente. Al momento de gestionar la licencia de conducir me vio un médico y me habilitó. Me hicieron dos drager test, en el primero me dio negativo y en el segundo dio positivo”, resumió Calfuñanco a La Brújula 24.

Y destacó que “hacía dos o tres días que no venía consumiendo marihuana. Los de Tránsito me explicaron que eso dura dos o tres días en el cuerpo. Anteayer había tenido un episodio epiléptico, me suelen agarrar muy seguido, pero también pueden pasar varios meses sin sufrirlo. Gracias a Dios no pasó a mayores, no vi nada de cómo quedó el auto y la casa”.

“Tuve que salir corriendo porque el dueño me quiso pegar, es algo entendible porque la situación no es fácil de manejar. Ni siquiera recuerdo si estaba escuchando música como dice el testigo. Vivo en este barrio, había ido a cargar nafta a la YPF de calle Don Bosco y regresaba a mi casa. A partir de la curva de la calle 17 de Mayo no me acuerdo de nada”, resumió, en otro segmento de la nota radial.



Con información de La Brújula 24