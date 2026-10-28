Bariloche recibe una nueva edición del encuentro que celebra las ideas creativas

Bariloche recibe una nueva edición del Pecha Kucha, un encuentro donde se dan a conocer atractivas historias, a través de imágenes. La iniciativa fue impulsada por Adrián Candelmi, un reconocido diseñador gráfico, desde hace 21 años. Este tipo de eventos comenzó en Tokio en 2003 para luego expandirse a ciudades de todo el mundo.

“Pecha kucha” es el nombre en japonés que, en español significa “cuchicheo”. Fue idea de dos arquitectos japoneses para generar un espacio “de encuentro para conocer, descubrir, sorprenderse, confirmar, animarse, compartir, crear, pensar y disfrutar”.

En el encuentro, se exponen ideas, proyectos y diseños a través de 20 imágenes, en pantalla gigante, de 20 segundos cada una. De esta forma, cada exposición no pueda durar más de 6 minutos 40 segundos. El formato es dinámico y un locutor presenta brevemente a cada artista.

“Es un evento de charlas creativas que se lleva a cabo en más de 1300 ciudades en todo el mundo. Un evento joven y desestructurado, un ‘recital de ideas’ que los oradores comparten con mucho amor, mientras la gente cuchichea, escucha, se reencuentra, bebe, come y disfruta”, definió Candelmi. Agregó que son “más de dos horas para descubrir y conocer gente que hace y dice cosas distintas”.

Se viene la edición 21 del Pecha Kucha en Bariloche. Foto: gentileza

En esta ocasión, los ocho oradores se presentan el domingo a las 18.15 en la cervecería Wesley, en el kilómetro 15,5 de la avenida Bustillo.

Eugenia Mindurry contará por qué siempre es mejor “Jugar tus cartas”. De vender artesanías en la calle Mitre, en Bariloche, consolidó una carrera como estratega de marcas y dirige su propia consultora de negocios en España.

En segundo lugar, se presentará Ayelén Calabró con “Cuentos, dibujos y arreboles”. Esta profesora de dibujo lleva ilustrados más de 20 títulos para Argentina, Estados Unidos y España. La naturaleza, la infancia y la fantasía son sus fuentes de inspiración y su mayor motivación. “Dibujando me permito volver a ser una nena chiquita y curiosa, en un mundo mágico e infinito por descubrir”, explica.

Se viene la edición 21 del Pecha Kucha en Bariloche. Foto: gentileza

En tanto, Facundo Arena se referirá a la maravilla de “Seguir las señales”. Es músico, escritor y emprendedor creativo. Fundó el Laboratorio Gaiki, una comunidad global dedicada a impulsar el potencial creativo de las personas y es autor de varios libros y productor de The Kyoto Connection, proyecto musical inspirado en Japón que desde hace más de veinte años tiende puentes entre culturas a través de la música.

Bianca Ronchetti contará su orgullo de ser parte de “La patria estufera”. «Hace tres años soy parte de Proyecto Estufas, una iniciativa que busca dar respuesta a una problemática que atraviesa a muchas familias de nuestra ciudad, combinando creatividad para optimizar recursos, trabajo colectivo y manos a la obra”, subraya.

Desde Chile, Sebastián Goldschmidt y Manuel Soto hablarán de su pasión por los “Gigantes Azules”. Estos dos ingenieros civiles han creado NILUS, una iniciativa que busca recuperar ecosistemas cordilleranos y fortalecer la resiliencia hídrica de las montañas. A través de los llamados “Gigantes Azules”, trabajan con la naturaleza para almacenar agua en forma de hielo.

Se viene la edición 21 del Pecha Kucha en Bariloche. Foto: gentileza

Liliana Postay, escritora, docente y coach transpersonal, pone el foco en «Mujeres Podadas». Su sensibilidad por las palabras y las historias nació en su infancia, entre lecturas, poemas recitados y relatos familiares que fueron nutriendo su alma. Hoy acompaña con absoluta pasión a mujeres en sus procesos de autoconocimiento, resiliencia y reconstrucción personal.

Luego, será el turno de Santiago Cámpora que compartirá el secreto de “La escena detrás de los ojos”. Es actor, profesor de teatro y docente de actuación en la Universidad Nacional de Río Negro. Participa activamente en proyectos de producción y gestión cultural y le interesa un teatro que no se limite a ser observado: un teatro capaz de envolver, despertar los sentidos y construir la escena más allá de la mirada.

El último lugar es para Satory que contará sobre «Escribir para no desaparecer». Se trata de un escritor joven que «busca expresar aquello que a veces no encuentra lugar en las palabras cotidianas, utilizando la escritura como un puente hacia su interior y una herramienta para comprender(se), cuestionar(se) y expandir(se)».

Las entradas cuestan 22 mil pesos y se consiguen con descuento (17 mil pesos) en Impress (Pioneros 4962) hasta este viernes, de 10 a 17, y a través del sitio https://www.boletera.com.ar/acdc-producciones/pechakucha-de-domingo?referrer=home. Cuestan 17 mil pesos. El organizador explicó que 2000 pesos de cada entrada están destinados a la PechaKucha Global Fund.