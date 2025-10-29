Basura cero: el desafío que une a la Patagonia este jueves y viernes en Bariloche

Bariloche será el punto de encuentro de distintos actores comprometidos con un futuro sin basura.

Bariloche se prepara para convertirse en el epicentro de la innovación ambiental. Los días 30 y 31 de octubre se realizará el encuentro “Patagonia sin Basura”, una propuesta que busca repensar la gestión de residuos desde un enfoque colaborativo, regenerativo e inclusivo.

¿Qué es Patagonia sin Basura?

El evento es la culminación de una convocatoria nacional de Fundación Impacta que reunió más de 80 propuestas de distintos puntos del país, orientadas a resolver uno de los mayores desafíos de la región: la basura.

De esas iniciativas, seis soluciones fueron seleccionadas por su alto potencial transformador y se presentarán durante las jornadas ante representantes del sector público, privado y de la sociedad civil. “Este éxito demuestra que existen las herramientas técnicas para un cambio de paradigma”, destacaron desde la organización.

“Patagonia sin Basura” no se limita al tratamiento de los desechos, sino que apunta a optimizar la logística, reducir la generación y agregar valor a partir de los residuos. La propuesta busca articular políticas y experiencias que generen un impacto triple: regeneración ambiental, inclusión social y prosperidad económica.

Desde la organización remarcan que la iniciativa está abierta a toda la comunidad, con actividades específicas para ciudadanos, empresas y funcionarios públicos. “Invitamos a toda la comunidad a asumir el rol activo que todos compartimos en la construcción de una Patagonia sin basura”, expresaron desde Fundación Impacta.

Del residuo al recurso: seis ideas argentinas que reinventan el descarte



CABA | UrBioPack

Solución para la gestión diferenciada de residuos forestales urbanos, que los transforma en biopaquetes compactos, fáciles de manejar, transportar y valorizar.

Buenos Aires | Buply

Promueve la separación en origen a través de un ecosistema colaborativo que transforma residuos plásticos en recursos. Sus Estaciones Buply impulsan la valorización, recuperación y reinserción de materiales en economías circulares.

Santa Fe | Beming

Propone la transformación de vertederos mediante digestión anaeróbica, que convierte los residuos orgánicos en biogás y biofertilizante, generando energía eléctrica y térmica limpia y reduciendo impactos ambientales.

Mendoza | Madera Plástica Mendoza

Desarrolla soluciones para residuos sólidos urbanos (RSU). Transforma plásticos de difícil disposición en productos resistentes que reemplazan a la madera, generando empleo local con impacto social y ambiental positivo.

Buenos Aires | Abasto

Sistema integral de gestión logística para el reciclado, basado en Odoo y co-creado con cooperativas. Administra logística, planta y trazabilidad de los materiales reciclables.

Buenos Aires | Ecofactory

Ofrece soluciones para residuos orgánicos urbanos (ROU). Desarrolla bolsas compostables y composteras que transforman residuos en recursos, reduciendo costos, emisiones y promoviendo la economía circular.

“Patagonia sin Basura”: dos días de intercambio y talleres

La agenda del encuentro combina charlas inspiradoras, espacios de diálogo y talleres participativos.

El primer día, bajo el lema “El presente y el futuro”, se abordarán los desafíos actuales y las oportunidades que ofrece un cambio de mirada. Participarán referentes como Iván Espeche, Joaquín Guillot y Rodrigo Sabatini, además de un caso de innovación local del Municipio de Bariloche. La jornada cerrará con un espacio cultural a cargo del grupo Tranqui 120.

El segundo día estará dedicado a la presentación de las seis soluciones ganadoras, seleccionadas entre las más de ochenta iniciativas evaluadas. El encuentro concluirá con la charla “¿Qué sucede si implementamos todo esto?”, que busca proyectar el impacto regional de estas ideas.

La participación en el evento es gratuita, aunque los cupos son limitados. Las inscripciones se realizan a través del sitio oficial de la fundación: www.fundacionimpacta.org

Agenda del Encuentro: Patagonia sin Basura

DÍA 1: EL PRESENTE Y EL FUTURO (30 de octubre)

● 09:30 hs: Apertura: «¿Por qué seguimos viviendo con la basura?» por Equipo

Fundación Impacta.

● 10:00 hs – Bloque 1 (El Presente):

○ «¿Qué oportunidades tenemos si nos animamos a mirar la basura sin esquivar la

mirada?» por Iván Espeche.

○ «Cuando el futuro es el pasado» por Joaquín Guillot.

● 11:00 hs: Coffee break.

● 11:30 hs – Bloque 2 (El Futuro):

○ «¿Qué hacemos después del vertedero?» (Una visión de futuro).

○ «¿Qué hacer hoy para ese mañana que queremos?» por Rodrigo Sabatini.

○ Caso de Innovación Local: Municipio de San Carlos de Bariloche.

● 13:00 hs: Almuerzo libre.

● 14:30 hs: Talleres Simultáneos (Workshop para empresas, Espacio de diálogo sector

público, Taller para ciudadanos/as).

● 16:30 hs: Charla de cierre del día por Equipo Fundación Impacta.

● 17:00 hs: Cierre cultural con Tranqui 120.

DÍA 2: LAS SOLUCIONES (31 de Octubre)

● 09:30 hs: Presentación metodológica de la convocatoria y sus resultados.

● 09:50 hs: Pitch de Soluciones

○ Exposición de las 6 soluciones ganadoras.

● 12:45 hs: Cierre del Evento

○ «¿Qué sucede si implementamos todo esto?».