Emprender en Río Negro, la fuerza de las ideas que transforman: ya están los ocho finalistas

Contra viento y marea el espíritu emprendedor se mantiene y crece cada año en la provincia. Son ideas que nacen cerca, con identidad rionegrina, para generar valor económico, promover el desarrollo social y cuidar el entorno. Pero detrás de cada una hay personas que apuestan, que se levantan temprano, que prueban, fallan y vuelven a intentar. Historias de trabajo y de proyectos que transforman sus comunidades.

Emprender en Río Negro: cuándo y dónde es la final

El próximo 31 de octubre en el Centro Cultural y de Exposiciones Roberto Abel, cuando se realice la final de la 10ª edición del Programa Emprendedoras y Emprendedores Río Negro, una iniciativa que desde hace una década acompaña a quienes se animan a crear, innovar y apostar al desarrollo local.

Organizado por Banco Patagonia junto a Fundación Nobleza Obliga, el programa se ha consolidado como una plataforma de aprendizaje y crecimiento para cientos de emprendedores de toda la provincia. En esta edición, más de 400 proyectos participaron de instancias de capacitación virtual, donde recibieron herramientas de gestión, comunicación, sustentabilidad y comercialización para fortalecer sus negocios.

Emprender en Río Negro: los ganadores del año pasado.

De ese universo diverso y creativo, 20 emprendimientos fueron seleccionados por su proyección y compromiso. Sus historias fueron publicadas en el catálogo online emprendedoresrionegro.com, una vidriera provincial que refleja la vitalidad del ecosistema emprendedor rionegrino.

A partir de la votación del público y la evaluación de un jurado de especialistas, se eligieron los ocho finalistas que llegarán a la instancia decisiva para contar su recorrido, mostrar sus aprendizajes y compartir sus sueños hacia el futuro.

Ocho finalistas, ocho historias, una misma fuerza: Emprender en Río Negro

Los proyectos finalistas representan distintas regiones y sectores productivos, pero comparten una convicción: hacer crecer sus ideas desde el territorio.

Athos Gin (Bariloche) propone una línea de gins elaborados con identidad patagónica.

(Bariloche) propone una línea de gins elaborados con identidad patagónica. Brhumos – Aromas y Sabores (Allen) transforma el gusto por lo artesanal en condimentos y mezclas ahumadas.

(Allen) transforma el gusto por lo artesanal en condimentos y mezclas ahumadas. Dos Reinas Apicultura (Villa Llanquín) produce miel cruda de alta calidad con criterios sustentables.

(Villa Llanquín) produce miel cruda de alta calidad con criterios sustentables. HidroFlora (Bariloche) desarrolla vegetales hidropónicos gourmet y ofrece capacitaciones sobre cultivos sin suelo.

(Bariloche) desarrolla vegetales hidropónicos gourmet y ofrece capacitaciones sobre cultivos sin suelo. Leona (Roca) diseña y confecciona productos a partir del reciclaje textil, combinando creatividad y conciencia ambiental.

(Roca) diseña y confecciona productos a partir del reciclaje textil, combinando creatividad y conciencia ambiental. Milvago Vermut Patagónico (Dina Huapi) elabora un vermut artesanal inspirado en los paisajes del sur.

(Dina Huapi) elabora un vermut artesanal inspirado en los paisajes del sur. yOsOy (Bariloche) crea juegos que estimulan la motricidad fina y el desarrollo cognitivo en todas las edades.

(Bariloche) crea juegos que estimulan la motricidad fina y el desarrollo cognitivo en todas las edades. Zopilote de la Patagonia (Viedma) rescata la tradición de las garrapiñadas con una versión premium de nuez.

(Viedma) rescata la tradición de las garrapiñadas con una versión premium de nuez. Durante la jornada final, un jurado interdisciplinario seleccionará a los tres ganadores, quienes recibirán capital semilla por $2.000.000, $1.500.000 y $850.000, respectivamente. Además, habrá una mención especial de $500.000 al emprendimiento que promueva la perspectiva de género en su modelo de negocio.

Emprender en Río Negro: un ecosistema que crece

Más que un concurso, el Programa Emprendedoras y Emprendedores se transformó en un punto de encuentro entre ideas, saberes y comunidades. Desde 2015, impulsa un enfoque de triple impacto que combina rentabilidad económica, compromiso social y respeto por el ambiente.

“Detrás de cada emprendimiento hay una historia de esfuerzo, creatividad y compromiso con el territorio. Son proyectos que generan valor económico, pero también social y ambiental”, destacan los organizadores.

Banco Patagonia sostiene esta propuesta con una mirada integral sobre el desarrollo. “Nuestro propósito es acompañar el crecimiento de las personas y de las comunidades donde estamos presentes. Promovemos el emprendedurismo como herramienta de transformación y bienestar”, remarcaron desde la entidad.

El certamen cuenta también con el apoyo del Gobierno provincial, los municipios, cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil, que ven en el programa una oportunidad concreta para fortalecer el entramado productivo local.

Diez años de impulso y aprendizaje: Emprender en Río Negro

A lo largo de sus diez ediciones, el programa ha acompañado a cientos de emprendedores rionegrinos que decidieron profesionalizar su oficio, reconvertir su producción o hacer crecer una idea que nació en casa. Muchos de ellos hoy emplean a otras personas, exportan o integran redes de colaboración con impacto en sus comunidades.

La final de este año será, además, una celebración de esa década de aprendizajes compartidos: una comunidad de hacedores que demuestra que en Río Negro emprender es mucho más que producir: es construir futuro.