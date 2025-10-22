Emprender en Río Negro, la fuerza de las ideas que transforman: ya están los ocho finalistas
Ocho proyectos rionegrinos fueron seleccionados para la final del Programa Emprendedoras y Emprendedores Río Negro 2025. El certamen, impulsado por Banco Patagonia y Fundación Nobleza Obliga, cumple diez años promoviendo la innovación y el desarrollo local.
Contra viento y marea el espíritu emprendedor se mantiene y crece cada año en la provincia. Son ideas que nacen cerca, con identidad rionegrina, para generar valor económico, promover el desarrollo social y cuidar el entorno. Pero detrás de cada una hay personas que apuestan, que se levantan temprano, que prueban, fallan y vuelven a intentar. Historias de trabajo y de proyectos que transforman sus comunidades.
Emprender en Río Negro: cuándo y dónde es la final
El próximo 31 de octubre en el Centro Cultural y de Exposiciones Roberto Abel, cuando se realice la final de la 10ª edición del Programa Emprendedoras y Emprendedores Río Negro, una iniciativa que desde hace una década acompaña a quienes se animan a crear, innovar y apostar al desarrollo local.
Organizado por Banco Patagonia junto a Fundación Nobleza Obliga, el programa se ha consolidado como una plataforma de aprendizaje y crecimiento para cientos de emprendedores de toda la provincia. En esta edición, más de 400 proyectos participaron de instancias de capacitación virtual, donde recibieron herramientas de gestión, comunicación, sustentabilidad y comercialización para fortalecer sus negocios.
De ese universo diverso y creativo, 20 emprendimientos fueron seleccionados por su proyección y compromiso. Sus historias fueron publicadas en el catálogo online emprendedoresrionegro.com, una vidriera provincial que refleja la vitalidad del ecosistema emprendedor rionegrino.
A partir de la votación del público y la evaluación de un jurado de especialistas, se eligieron los ocho finalistas que llegarán a la instancia decisiva para contar su recorrido, mostrar sus aprendizajes y compartir sus sueños hacia el futuro.
Ocho finalistas, ocho historias, una misma fuerza: Emprender en Río Negro
- Los proyectos finalistas representan distintas regiones y sectores productivos, pero comparten una convicción: hacer crecer sus ideas desde el territorio.
- Athos Gin (Bariloche) propone una línea de gins elaborados con identidad patagónica.
- Brhumos – Aromas y Sabores (Allen) transforma el gusto por lo artesanal en condimentos y mezclas ahumadas.
- Dos Reinas Apicultura (Villa Llanquín) produce miel cruda de alta calidad con criterios sustentables.
- HidroFlora (Bariloche) desarrolla vegetales hidropónicos gourmet y ofrece capacitaciones sobre cultivos sin suelo.
- Leona (Roca) diseña y confecciona productos a partir del reciclaje textil, combinando creatividad y conciencia ambiental.
- Milvago Vermut Patagónico (Dina Huapi) elabora un vermut artesanal inspirado en los paisajes del sur.
- yOsOy (Bariloche) crea juegos que estimulan la motricidad fina y el desarrollo cognitivo en todas las edades.
- Zopilote de la Patagonia (Viedma) rescata la tradición de las garrapiñadas con una versión premium de nuez.
- Durante la jornada final, un jurado interdisciplinario seleccionará a los tres ganadores, quienes recibirán capital semilla por $2.000.000, $1.500.000 y $850.000, respectivamente. Además, habrá una mención especial de $500.000 al emprendimiento que promueva la perspectiva de género en su modelo de negocio.
Emprender en Río Negro: un ecosistema que crece
Más que un concurso, el Programa Emprendedoras y Emprendedores se transformó en un punto de encuentro entre ideas, saberes y comunidades. Desde 2015, impulsa un enfoque de triple impacto que combina rentabilidad económica, compromiso social y respeto por el ambiente.
“Detrás de cada emprendimiento hay una historia de esfuerzo, creatividad y compromiso con el territorio. Son proyectos que generan valor económico, pero también social y ambiental”, destacan los organizadores.
Banco Patagonia sostiene esta propuesta con una mirada integral sobre el desarrollo. “Nuestro propósito es acompañar el crecimiento de las personas y de las comunidades donde estamos presentes. Promovemos el emprendedurismo como herramienta de transformación y bienestar”, remarcaron desde la entidad.
El certamen cuenta también con el apoyo del Gobierno provincial, los municipios, cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil, que ven en el programa una oportunidad concreta para fortalecer el entramado productivo local.
Diez años de impulso y aprendizaje: Emprender en Río Negro
A lo largo de sus diez ediciones, el programa ha acompañado a cientos de emprendedores rionegrinos que decidieron profesionalizar su oficio, reconvertir su producción o hacer crecer una idea que nació en casa. Muchos de ellos hoy emplean a otras personas, exportan o integran redes de colaboración con impacto en sus comunidades.
La final de este año será, además, una celebración de esa década de aprendizajes compartidos: una comunidad de hacedores que demuestra que en Río Negro emprender es mucho más que producir: es construir futuro.
