Beatriz Gentile va por una banca como diputada: desde cuándo se toma licencia en la Unco

Lo informó en medio de un plenario sindical en la Facultad de Economía. Foto: archivo Cecilia Maletti.

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (Unco), Beatriz Gentile, anunció este jueves que se tomará licencia a partir del 31 de agosto debido a su candidatura como diputada por Fuerza Patria y comunicó que “la conducción de la UNCo quedará a cargo del vicerrector Paúl Osovnikar”.

UNCo en transición: Beatriz Gentile pidió licencia para competir como diputada

La medida está directamente vinculada con la candidatura a diputada nacional, que participará en las elecciones del próximo 26 de octubre.

El anuncio se dio horas antes de que la funcionaria participe de la apertura del plenario de la seccional Neuquén de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP).

Beatriz Gentile anunció que pedirá licencia como rectora de la UNCo para competir en las elecciones de octubre.

En ese marco, Gentile compartió mesa con Pablo Flores, secretario general de la mesa directiva nacional del gremio. El acto se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo.

Quiénes acompañaron a Gentile en el acto de este jueves

En la ceremonia también estuvieron presentes Mariela Martínez, decana de la facultad anfitriona, y Carlos Espinosa, decano de la Facultad de Turismo. Ambos manifestaron apoyo institucional.

La secretaria Académica de la UNCo, Teresa Braicovich, acompañó a Gentile en el encuentro y reforzó la idea de que la universidad atraviesa un momento de transición institucional.

De este modo, la conducción universitaria quedará en manos del vicerrector Paúl Osovnikar a partir de septiembre.