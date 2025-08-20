Paro universitario en Neuquén y Río Negro: habrá volanteadas este jueves, los detalles

Este lunes 18 de agosto comenzó la segunda semana de paros rotativos en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), con suspensión total de actividades institucionales durante el jueves 21 y viernes 22 de agosto en Neuquén y Río Negro. Se da en el marco del paro universitario anunciado por el gremio docente ADUNC. Como primer medida central se realizarán varios asentamientos en Cipolletti. Te contamos los detalles.

Las medidas de fuerza se desarrollarán de manera rotativa durante un mes en las facultades de Neuquén y Río Negro. Desde ADUNC explicaron que el paro responde a la necesidad de una recomposición salarial para los docentes, y se acompaña de clases públicas, asambleas interclaustros e interuniversidades, y otras acciones de visibilización.

Desde el gremio aclararon que las mesas de examen dependen del calendario académico de cada facultad. En caso de que coincidan con días de paro y los docentes se adhieran, las mesas no se tomarán.

Volanteada y asentamientos en Cipolletti este jueves 21 de agosto: donde será

Desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de agosto, fue la primer semana de paro, en donde durante todo ese periodo no hubo clases. Sin embargo, desde el 18 de agosto al 7 de septiembre comenzarán los «días rotativos» en todas las universidades. En esta ocasión será el jueves 21 y viernes 22 de agosto.

De esta manera, en la segunda semana del paro, desde el gremio confirmaron a este medio que la primer medida de fuerza central se desarrollará este jueves en Cipolletti.

«Será una volanteada de varios asentamientos conjuntos. También, actividades de difusión interna, en los pasillos y pasadas por los cursos», detallaron.

Asimismo, se desarrollará a parir de las 10, en calles Yrigoyen y Circunvalación, en cercanías a la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, de la Universidad Nacional del Comahue.

Cronograma de paro rotativo en Neuquén y Río Negro

Segunda semana: jueves 21 y viernes 22 de agosto.

Tercera semana: martes 26 y miércoles 27 de agosto.

Cuarta semana: lunes 1 y martes 2 de septiembre.

Además, desde ADUNC anticiparon que se sumará a la marcha federal universitaria prevista para la primera quincena de septiembre, como parte de las acciones de visibilización del reclamo salarial.

Medidas de fuerza de ADUNC en Neuquén y Río Negro: reclaman recomposición salarial

Según indicaron desde el gremio docente, se definió un «mes completo con medidas» el cual comenzará con un paro de una semana que tendrá «cese total de actividades». En este sentido, aseguran que «desde que asumió Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva».

ADUNC sostiene que «la docencia universitaria sufren el peor atraso de la historia» y que se agudiza el vaciamiento de las universidades.

Por su parte CONADU Histórica «llama a la más amplia unidad docente, nodocente, estudiantil y de toda la comunidad, a defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional», dijeron.