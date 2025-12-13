Becas Neuquén 2026: el lunes abre el periodo de reinscripción al programa Gregorio Álvarez, ¿cómo anotarse?

Desde este lunes 15 de diciembre, los estudiantes que cursan en los Centros de Formación Profesional (CFP) de Neuquén podrán reinscribir a las becas del programa provincial Gregorio Álvarez. Esta instancia es para quienes ya cuentan con el beneficio y será el único momento para realizar la gestión.

Desde la Provincia informaron que la reinscripción se desarrollará desde el 15 al 30 de diciembre. La misma alcanza a las y los beneficiarios actuales del programa de Becas Gregorio Álvarez.

«Es muy importante que las familias estén atentas y reinscriban a sus hijos e hijas, y que los estudiantes mayores de 18 años se reinscriban para pedir la beca para 2026, porque el año que viene no habrá período de renovación, habrá solamente inscripción para nuevos becarios», informaron desde el Gobierno.

Becas Neuquén 2026: cómo anotarte al programa Gregorio Álvarez

Los aspirantes deberán cargar en el formulario en línea documentación como DNI, constancia de alumno regular, título secundario completo y comprobantes de ingresos del grupo familiar. La carga de documentación se hace por medio de la página www.becas.neuquen.gob.ar

Es necesario recordar que quedan excluidos de la beca quienes ya sean beneficiarios de otros subsidios educativos, incluidos los programas nacionales Progresar y Fomentar Trabajo.

Desde la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, a cargo de Amalín Temi, resaltaron que la rematriculación es para estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior que desean renovarla de cara al próximo ciclo lectivo.