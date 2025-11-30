Beltrán: la magia de la vida rural, el deporte y la cultura como ejes de identidad

El encuentro de cada fin de semana en la plaza 9 de Julio, el compartir con amigos en los paseos del canal, una vuelta por las palmeras de las diagonales que la distinguen, son tesoros cotidianos, que marcan a los beltranenses su lugar en el mundo. 114 años pasaron desde que empezó esta vida en la localidad: valoran su pasado pero intentan no quedarse en el tiempo, poniendo el foco en lo que se viene, con los jóvenes como protagonistas.

Nacido y criado en el pueblo que está de festejo, el actual intendente Robin del Río es quien hoy se encuentra a cargo de garantizar los servicios para unos 13 mil vecinos suyos. También es quien impulsa la planificación y el ordenamiento para los próximos 30 años, en un ejido en el que se bautizaron calles con denominaciones tan diversas como “Casa de Tucumán” y “Guerrico”, al igual que con «Villa Galense», «Tyr Pentre» (antiguos nombres de la ciudad) y «Nain Griffiths» (abuela Griffiths, recordada partera inmigrante), todas reminiscencias de una raíz británica en Río Negro, como también se puede ver en el escudo local.

Talento y estímulo

Los jóvenes reciben estímulo desde la actividad física y la recuperada Fiesta de los Estudiantes.

Con esa identidad, entre el pintoresco casco histórico, los barrios y la fertilidad que permitió la irrigación, el municipio se las ingenia para seguir sembrando en un sitio que aún tiene mucho para dar. El perfil agrícola – ganadero es una característica central, consolidada, sobre todo teniendo en cuenta que el Valle Medio concentra el 60% de la ganadería de la provincia, pero el empuje de la juventud que crece día a día en este contexto encierra un potencial que no quieren ver partir.

Por eso la promoción y el respaldo a la actividad deportiva y cultural, además del incentivo para acceder a la oferta académica universitaria de la zona es una prioridad, para lograr que se desarrollen allí y encuentren a la vez un espacio para aplicar lo aprendido, retroalimentando ese ciclo que mantiene vivas a las comunidades.

El programa municipal “Beltran Joven”, destacaron desde el Ejecutivo, “tomó fuerza este año con infinidad de actividades, pero con la Feria de Carreras como instrumento de gestión fundamental, que no solo puso a Beltrán en el epicentro regional sino que permitió el arribo de más de 600 estudiantes de toda la región, para conocer 140 ofertas de formación académica y laboral”. El evento facilitó el contacto con otros referentes de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, para activar el acompañamiento personalizado.

“Una frase que yo siempre dije fue ‘que el ajuste no lo van a pagar los jóvenes’”, reafirmó Del Río, al hacer referencia al complejo panorama económico que generaron los nuevos lineamientos de Nación. Por eso, lejos de suspender escuelas deportivas y talleres, y como exfuncionario provincial de Deportes que ejerció en los ‘90, el intendente remarcó su opinión sobre la importancia de cada una de las especialidades como una alternativa de contención social que no piensan desatender.

Gracias al esfuerzo y a los talentos de cada exponente, atletas locales viajan con regularidad para competir a nivel provincial y nacional, en distintas disciplinas como atletismo, voley, canotaje, básquet, gimnasia deportiva y desde hace algún tiempo newcom, destacaron las autoridades.

Tiempo de cambios

El sistema de riego, propio del Vall Medio, permite disfrutar de condiciones únicas para el cultivo – Foto: Juan Thomes.

Conscientes del cambio de paradigma en la elección de profesiones a futuro, en el que las extensas carreras tradicionales van siendo reemplazadas por opciones a mediano y corto plazo, con pronta salida laboral, también se formalizó un convenio marco de colaboración junto a la Secretaría de Trabajo y la Fundación Potenciar, para los oficios de Mantenimiento Mecánico y Ayudante Recorredor de Producción. “Hoy vemos los colectivos que vienen a buscar a trabajadores para desempeñarse en distintos campamentos y sabemos que eso va a llegar a Beltrán también”, confió el intendente.

Mientras tanto, para quienes ya están en actividades ligadas a la tierra, la transformación pasa por el recambio de cultivos, que en la localidad se perfila rumbo a la plantación de alfalfa y maíz, en vez de la insistencia con la producción frutícola que trae consigo la demanda de mejores cuidados para garantizar la cosecha. En busca de mayor previsibilidad y garantías, los forrajes son la alternativa más elegida por los productores, para no perder el legado ni dejar a sus hectáreas ociosas.

Más asfalto y aire libre

900 millones de pesos la inversión para mejorar el asfalto. Foto: Gentileza Municipio.

Si de obra pública se trata, la reparación y el reasfaltado de calles en una primera etapa fue posible gracias a la inversión de 900 millones de pesos, provenientes de fondos provinciales, que les permitió avanzar en lo que definieron como “uno de los proyectos más anhelados por el pueblo beltranense, una larga espera llegó a su fin”.

Con lo realizado y lo previsto, en un plan que en total alcanzará a unas 14 cuadras de la localidad, se logró emplear mano de obra local, atender la necesidad de seguridad vial y elevar la calidad de vida de las familias. Según anticipó Del Río, se evalúa la posibilidad de reacomodar el proyecto para incluir además, la zona del colegio salesiano, próxima a la rotonda de Ruta Provincial 7.

De cara a lo que se viene y para que otros también puedan conocer las bondades de esta tierra ubicada al sur de la Ruta 22, el jefe comunal comentó en diálogo con RÍO NEGRO que se trabaja con el Ente Desarrollo Regional del Valle Medio (ENDEVAN) para que las localidades del Valle Medio en conjunto, cada una con sus atractivos, aporten a una oferta turística de jerarquía, combinada con la calidez del turismo rural.

Referente del canotaje y del automovilismo, con el Rally y el Safari, Beltrán cuenta con eventos como la recuperada Fiesta del Estudiante y la Fiesta Nacional de los Canales, que motivan la llegada de visitantes de toda la provincia, que consumen, que agotan hospedajes y que tienen la excusa perfecta para conocer así nuevos espacios públicos e históricos para disfrutar y por qué no, volver a elegirla entre sus destinos favoritos.