Neuquén multará a una empresa constructora por arrojar líquidos al río: «No se puede hacer de ninguna manera»

El Municipio de Neuquén confirmó que multará a una empresa constructora luego de ser vista vertiendo líquidos en el cauce de río Neuquén. El accionar fue capturada en video por vecinos y luego se replicó en redes sociales generando el repudio de los neuquinos.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, indicó que la compañía fue identificada y sentenció: «Esto no se puede hacer de ninguna manera».

El comunicado de Neuquén

El Ejecutivo municipal aseguró que la empresa a la que pertenecía el camión deberá afrontar una fuerte multa, realizar la remediación del sector y presentar un análisis de calidad de agua.

Baggio, por su parte, comentó: «Recibimos un video muy grave de una situación que se dio en el río Neuquén, sobre el final de calle Figueroa Alcorta, donde se ve un camión aguatero descargando un líquido marrón al cauce del río Neuquén. Esto no se puede hacer de ninguna manera».

El funcionario explicó que a partir de las imágenes lograron ubicar al camión y constataron que pertenecía a una empresa constructora que trabaja en una UTE vinculada a una obra en la ciudad. Por este motivo, el municipio convocó a la empresa al lugar para que explicara el procedimiento realizado y determinara qué sustancia había sido vertida. Por su parte, la firma indicó que era agua proveniente de un pozo de una obra, con presencia de tierra, para explicar la coloración observada.

De igual manera, Baggio sostuvo que se la impondrá la sanción económica y además, la empresa deberá hacerse cargo de la remediación del espacio afectado y realizar lo estudios correspondientes para determinar la calidad del agua. “Esta es una sanción muy fuerte, tiene un mínimo y un máximo que va entre los 5.000 y los 15.000.000 de pesos aproximadamente”, precisó el funcionario.

El monto definitivo será determinado dentro del proceso contravencional. A la multa se sumarán los costos de los análisis de calidad de agua que estarán a cargo de la empresa involucrada.

Baggio remarcó: «Más allá de la explicación que pueda dar la empresa, nosotros hacemos la intervención y la sanción, es decir, la contravención y la multa ambiental por haber realizado una acción de estas características».

Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio

A su vez, el funcionario detalló que se solicitarán muestras en distintos puntos del río, incluyendo sectores ubicados hasta 3.000 metros aguas abajo del lugar donde se produjo el vertido. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio habilitado que pueda certificar los resultados, mientras que el Municipio tendrá a su cargo la auditoría del procedimiento.

Desde el Municipio destacaron la importancia de la participación ciudadana para detectar y denunciar este tipo de hechos. Gracias al registro aportado por el vecino, se logró identificar rápidamente al vehículo e iniciar la intervención correspondiente.