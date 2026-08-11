La tremenda bronca de Julián Álvarez con Atlético Madrid: «No cuenten conmigo»

La novela entre Julián Álvarez y Atlético Madrid sumó un nuevo capítulo. Este lunes, la Araña se presentó a los entrenamientos del Colchonero luego de cumplir sus vacaciones tras llegar a la final del Mundial con la Selección Argentina.

Pero, según Mundo Deportivo, el reencuentro estuvo lejos de ser en paz. El delantero, que quiere continuar su carrera en el Barcelona, llegó a la ciudad deportiva con la intención de charlar cara a cara con Diego Simeone y Miguel Ángel Marín, consejero del club, para tratar de encontrar la manera de salir del Aleti.

La mala noticia para Julián es que ninguna de estas dos personas estuvo presente allí. Por eso, el malestar del jugador fue más grande y le habría manifestado a integrantes del club que «se iba a plantar» y que «no contasen con él«.

Según el futbolista, el entrenador tomó esta postura ya que «no ha tenido la valentía de afrontar su problema y de hablar con él«. Por eso, Álvarez seguirá haciendo presión para poder salir del Atlético Madrid en los próximos días.

La postura del Colchonero sigue siendo clara. Su máxima figura continúa siendo intransferible a pesar de las ofertas superadoras del Barcelona, que ofrece alrededor de 150 millones de euros por la totalidad del pase.

Además, el tiempo empieza a apurar al equipo catalán. Julián es la prioridad del conjunto de Flick en este mercado de pases, pero si no logra cerrarlo lo antes posible deberá buscar nuevas opciones en el mercado.

Allí es donde aparece el nombre de Lautaro Martínez. El delantero del Inter gusta en Barcelona y ya estuvo en el radar del club en el pasado. Pero también será difícil una salida del Toro del futbol italiano, ya que es capitán y goleador en el Nerazurro y no estaría en sus planes cambiar de aires.