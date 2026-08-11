Oportunidades en la era de Vaca Muerta: Río Negro organiza una jornada para empresas y pymes en Cipolletti

La propuesta se enmarca en el rumbo productivo que atraviesa la provincia, con nuevas inversiones y proyectos vinculados al sector energético. Foto: Gobierno de Río Negro.

El 19 de agosto, la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro realizará una jornada gratuita que reunirá a empresas y especialistas de la región para analizar el escenario económico, conocer herramientas de financiamiento y generar nuevas oportunidades de negocios.

La actividad se desarrollará de 13 a 17, en la sede ubicada en Cipolletti (Los Arrayanes y Los Sauces). En un contexto donde el sector energético crece en la provincia, el objetivo del encuentro es fortalecer la estructura financiera y potenciar proyectos de expansión de las empresas y pymes locales.

Según indicaron desde el gobierno de Río Negro, la propuesta se enmarca en el rumbo productivo que atraviesa la provincia, con nuevas inversiones y proyectos vinculados al sector energético que abren oportunidades para el desarrollo de proveedores, empresas y servicios regionales.

La participación es gratuita, con inscripción obligatoria y cupos limitados. Se puede acceder al formulario de inscripción mediante este enlace.

Qué se hará durante la jornada

La jornada contará con dos paneles de análisis y un espacio de networking entre empresarios, ejecutivos y referentes del mercado.

El primer panel estará integrado por Gustavo Gardey, CEO & Founder de Bull Road Investments y de Oxus Agente de Negociación, y Juan Benítez, especialista en Mercado de Capitales y CEO de Oxus. Allí se analizarán la actualidad macroeconómica, las perspectivas de corto y mediano plazo y las alternativas que ofrece el mercado de capitales para acceder a nuevas fuentes de financiamiento, fortalecer la estructura financiera y acompañar planes de expansión.

Luego será el turno del economista y magíster en Finanzas Fausto Spotorno, quien abordará el escenario económico argentino y los principales desafíos que enfrenta el sector privado.

El encuentro incluirá además un espacio de intercambio para favorecer vínculos entre participantes y especialistas, generar contactos y explorar oportunidades de negocios en torno al nuevo escenario productivo.