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Oportunidades en la era de Vaca Muerta: Río Negro organiza una jornada para empresas y pymes en Cipolletti

La Secretaría de Energía y Ambiente será sede una jornada gratuita para empresas y pymes de la región, con el objetivo de fortalecer su estructura financiera e impulsarlas a potenciar proyectos de expansión. El encuentro se realizará el 19 de agosto, en Cipolletti.

Redacción

Por Redacción

La propuesta se enmarca en el rumbo productivo que atraviesa la provincia, con nuevas inversiones y proyectos vinculados al sector energético. Foto: Gobierno de Río Negro.

La propuesta se enmarca en el rumbo productivo que atraviesa la provincia, con nuevas inversiones y proyectos vinculados al sector energético. Foto: Gobierno de Río Negro.

El 19 de agosto, la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro realizará una jornada gratuita que reunirá a empresas y especialistas de la región para analizar el escenario económico, conocer herramientas de financiamiento y generar nuevas oportunidades de negocios.

La actividad se desarrollará de 13 a 17, en la sede ubicada en Cipolletti (Los Arrayanes y Los Sauces). En un contexto donde el sector energético crece en la provincia, el objetivo del encuentro es fortalecer la estructura financiera y potenciar proyectos de expansión de las empresas y pymes locales.

Según indicaron desde el gobierno de Río Negro, la propuesta se enmarca en el rumbo productivo que atraviesa la provincia, con nuevas inversiones y proyectos vinculados al sector energético que abren oportunidades para el desarrollo de proveedores, empresas y servicios regionales.

La participación es gratuita, con inscripción obligatoria y cupos limitados. Se puede acceder al formulario de inscripción mediante este enlace.

Qué se hará durante la jornada

La jornada contará con dos paneles de análisis y un espacio de networking entre empresarios, ejecutivos y referentes del mercado.

El primer panel estará integrado por Gustavo Gardey, CEO & Founder de Bull Road Investments y de Oxus Agente de Negociación, y Juan Benítez, especialista en Mercado de Capitales y CEO de Oxus. Allí se analizarán la actualidad macroeconómica, las perspectivas de corto y mediano plazo y las alternativas que ofrece el mercado de capitales para acceder a nuevas fuentes de financiamiento, fortalecer la estructura financiera y acompañar planes de expansión.

Luego será el turno del economista y magíster en Finanzas Fausto Spotorno, quien abordará el escenario económico argentino y los principales desafíos que enfrenta el sector privado.

El encuentro incluirá además un espacio de intercambio para favorecer vínculos entre participantes y especialistas, generar contactos y explorar oportunidades de negocios en torno al nuevo escenario productivo.


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El 19 de agosto, la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro realizará una jornada gratuita que reunirá a empresas y especialistas de la región para analizar el escenario económico, conocer herramientas de financiamiento y generar nuevas oportunidades de negocios.

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