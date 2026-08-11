Caso Mandagaray: el STJ confirmó las condenas tras una nueva revisión integral de los planteos de las defensas

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió los últimos planteos presentados por las defensas en el expediente.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó las quejas presentadas por las defensas de los cuatro condenados en el caso por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray y confirmó las condenas luego de una nueva revisión integral realizada por el Tribunal de Impugnación.

La resolución del máximo órgano judicial provincial consideró que la nueva integración del Tribunal de Impugnación cumplió con las exigencias que habían sido fijadas previamente y realizó un análisis completo de los planteos formulados por las partes.

El STJ sostuvo que el órgano revisor “dio cabal cumplimiento al mandato de revisión integral y exhaustiva” que se había ordenado en decisiones anteriores.

En dos oportunidades, el máximo tribunal había señalado la necesidad de que existiera una sentencia que analizara de manera integral los argumentos de las defensas. En esas resoluciones no se había pronunciado sobre las responsabilidades ni sobre los montos de las penas, sino que había exigido que cada uno de los planteos fuera tratado para evitar decisiones arbitrarias.

Qué analizó el Tribunal de Impugnación

Según destacó el STJ, la nueva sentencia organizó el análisis de manera “sistemática y pormenorizada”. Entre otros puntos, examinó la acusación y el principio de congruencia, valoró la prueba producida durante el juicio oral y analizó la calificación legal vinculada con el abuso de autoridad.

También estudió individualmente la situación de cada uno de los acusados, la existencia de concurso real de delitos y los fundamentos utilizados para establecer las penas.

El máximo tribunal remarcó que, en cada uno de esos aspectos, el Tribunal de Impugnación expuso sus propios fundamentos a partir de la prueba incorporada durante el debate y de la doctrina legal aplicable, sin limitarse a repetir lo resuelto anteriormente.

Las condenas quedaron confirmadas

La decisión alcanza a Alejandro Gabriel Gattoni, Alfredo Roberto Nahuelcheo, Marcelo Ariel Contreras y Maximiliano Ariel Vitali Méndez. La última revisión estuvo a cargo de los jueces Romina Lía Martini, Alejandra Berenguer y Sandro Gastón Martín.

Las defensas habían cuestionado, entre otros aspectos, el principio de congruencia, la responsabilidad atribuida a cada acusado, la relación entre sus conductas y el resultado, la calificación jurídica, el concurso de delitos y las penas impuestas.

Sin embargo, el STJ concluyó que las presentaciones no lograron demostrar errores en la decisión que había rechazado los recursos extraordinarios. También señaló que varios de los cuestionamientos reiteraban planteos relacionados con la valoración de la prueba y las conclusiones jurídicas, cuestiones que ya habían sido respondidas por el Tribunal de Impugnación.

Con la resolución, quedaron confirmadas las condenas y se agotaron las instancias provinciales de revisión del caso por la muerte de Mandagaray.