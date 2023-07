Boliche nuevo en Cipolletti: qué dijeron desde el municipio

Desde el área de Fiscalizaciones de la municipalidad de Cipolletti aseguraron que por el momento no hay ninguna solicitud de apertura de un nuevo local, pero confirmaron que se trata de una firma reconocida en la ciudad.

La noticia de la apertura de un nuevo boliche bailable en la calle España generó descontento en los vecinos de la zona, quienes aseguran que temen perder la tranquilidad de sus hogares. Desde el municipio de Cipolletti indicaron que «si cumplen todos los requisitos no podría haber impedimento para habilitar el local».

Según trascendió se trata de la firma KPLA que decidió ampliar el local para poder recibir un mayor volumen de personas. Con la remodelación triplicarán su capacidad.

Desde el área de fiscalizaciones, que se encarga de la habilitación de los comercios, explicaron que “por el momento no llegó a la secretaría ninguna solicitud de habilitación o anexo, pero puede ocurrir que en el área de obras privadas se haya presentado el permiso de obra”, dijo el responsable del área Cristian Blanco.

El secretario aseguró que hasta que no exista el expediente desde la secretaría no pueden evaluar la habilitación, pero si se cumplen todos los requisitos no hay impedimentos para habilitar el local.

Para que esto sea posible se deben cumplir ciertos requisitos que dependen del tipo de actividad. Entre ellos, el estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto sonoro, estudio de estructura aérea si la posee y la memoria técnica descriptiva aprobada por bomberos. Si esos requisitos se obedecen el local puede abrir.

Blanco aseguró que los vecinos manifestaron su oposición a la apertura por la incomodidad que pueda llegar a generar el local en cierto horario, y los problemas que se pueden llegar a ocasionar fuera del establecimiento.

Boliche nuevo en Cipolletti: qué dicen los vecinos

Los propietarios e inquilinos de la zona presentaron una nota en el municipio de Cipolletti y el Concejo Deliberante manifestando su descontento ante la apertura del nuevo local bailable. En la nota solicitaron que se cumplan todos los requisitos.

Expresaron: “Vemos con profunda preocupación la instalación de una confitería, pub bailable, salón de eventos, y espectáculos. Esto surge fundamentalmente en que dicho emprendimiento comercial podría perturbar el normal descanso, la convivencia y la tranquilidad pública de todos los vecinos lindantes, mediante ruidos provenientes de volúmenes elevados de música y otros daños similares”.

Sumado a esto, «a veces las personas realizan sus necesidades fisiológicas en plena vía pública o en las puertas de las casas«, lo cual ocasiona daños en propiedades particulares y comerciales», indicaron.

Sin embargo, los vecinos aclararon que si se verifican que todos los permisos están habilitados y se garantiza que no perturbará el descanso ni la convivencia no están en contra de la apertura del local.