Brian, el joven gamer que está nominado como Actor Revelación de los Goya

Hace algo más de cinco años, la película Campeones se estrenó en España y fue un éxito rotundo. Esta comedia dramática dirigida por Javier Fesser contaba la historia de un equipo de básquet integrado por personas con distintas discapacidades (interpretadas por actores con discapacidad en la vida real).

Solo en su país de origen la vieron más de 3 millones de personas. Además, ganó tres Premios Goya, el galardón más importante de España. La segunda parte de la saga, Campeonex, llegó a los cines el 18 de agosto y se centra en un equipo de atletismo, también integrado por personas con discapacidad.

Y ahora también tiene un nominado para los Goya: Brian Albacete Oliver, que compite en la categoría Mejor Actor Revelación, destinada a debutantes frente a las cámaras.

Brian, de 21 años, tiene atrofia muscular degenerativa, por lo que se traslada en sillas de ruedas. Lo curioso es cómo llegó Brian a la actuación: se trata de una estrella de videojuegos, que ha llamado la atención de millones de personas en redes sociales como Twich (ahí tiene casi 230.000 seguidores y se lo conoce como Brianeitor2002). Es parte del equipo Heretics, en donde además de jugar se desempeña como creador de contenidos.

“Yo tenía mucha inseguridad por no saber actuar y temía llegar a Madrid y no servir para el papel. Pero al final, gracias a todo el equipo y gracias a mi actitud al intentarlo, lo he podido conseguir”, contó Brian sobre su incursión en la actuación según reporta el sitio especializado Yo También.

Fesser conoció a Brian a través de TikTok, la red social en la que el gamer es más popular: ahí tiene más de 2 millones de seguidores. “Le vimos en TikTok, contactamos con él y reescribimos el guion para él. Esa circunstancia física suya es una pura anécdota, dada su personalidad y alegría, su perspectiva luminosa de la vida”, opinó el director. “Todo lo que contamos en la película es verdad porque Brian es un ‘gamer’ y tiene una personalidad y una mirada positiva”, agregó.

Para Brian, actuar en Campeonex fue “lo mejor” que le pasó en la vida. El 10 de febrero se entregarán los Goya y competirá con los actores Julio Hu Chen (Chinas), La Dani y Omar Banana (Te estoy amando locamente) y Matías Recalt (La sociedad de la nieve).

Más allá de las premiaciones, estas películas tienen un gran impacto social según contó Fesser. Como dijo a Servimedia, la película Campeones ayudó a erradicar prejuicios, «especialmente con discapacidad intelectual». “Lo hemos notado porque el cine es una herramienta muy potente y a película conectó con el público. El cine es una herramienta potente para ponerte en la piel de otro».

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.