Brote de bronquiolitis en la región: cada vez más niños enfermos, sin guardias y pocos pediatras

Con corresponsalías Neuquén y Bariloche

A unos días del inicio del invierno, se encendieron las alarmas del sistema de salud. Un repentino brote de enfermedades respiratorias con foco en la población infantil, duplicó la demanda de guardias pediátricas de la región, que faltan en todas las ciudades.

En Viedma, una nena de seis años murió en el hospital Artémides Zatti por una enfermedad respiratoria tras padecer un cuadro grave. La guardia se saturó y tuvieron que suspender el control de Niño Sano y sanidad escolar en las salitas barriales para darle prioridad a la situación epidemiológica.

“La sobredemanda en invierno es esperable por el frío, pero este año se adelantó”, precisó Flavia Farchi, pediatra y jefa del servicio de Pediatría del hospital Francisco López Lima de Roca. El pico de casos normalmente ocurre en julio, pero este año empezó un poco antes de lo habitual. Desborda en todos lados.

Bronquiolitis es la enfermedad más frecuente hoy, según explicó la pediatra de Roca. Se trata de una infección respiratoria aguda que afecta sobre todo a los menores de 1 año. Puede ser causada por distintos virus; el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

No obstante, las alarmas no se encienden por el adelantamiento de casos, sino por las condiciones en las que el sistema de salud puede contener esa oleada. “Hay mucha demanda y no hay manera de poder canalizarla”, dijo Farchi. Los médicos ven pacientes en consultorio, luego atienden por guardia; donde basta con estar unos minutos y las madres tocan las puertas a cada instante buscando ayuda.

En Roca, la atención de pediatría roza niveles críticos y no dan abasto. Son solo doce pediatras en el hospital para atender unas 150 consultas por día, centros de salud, guardias y un sector de internación lleno, con 17 camas y cunas cubiertas, panorama que se repite desde los primeros días de junio. La mayoría de los internados son bebés y niños menores de 3 años.

Tenemos situaciones particulares, de mucha demanda de pacientes con obra social que no se canaliza por la parte privada” Flavia Farchi, jefa médica de Pediatría Hospital López Lima Roca

“En un día, se ficharon casi 80 niños y adolescentes para atención en el consultorio externo de demanda espontánea”, agregó la pediatra. “Es innumerable la cantidad de chicos que llegan a la guardia”, aseguraron desde el sector de Enfermería. En este sentido, hay “demanda rechazada”, es decir, gente buscando turnos que se queda sin su consulta y termina accediendo tiempo después, pero por la guardia.

La situación en las salitas barriales es aún más difícil. Edith Regliner es pediatra y trabaja cuatro días de la semana en el Centro de Salud de barrio Nuevo, con una población total de más de 30.000 personas. Su vocación profesional la llevó a trabajar en la zona más vulnerable de Roca.

Habitualmente se aboca al control de Niño Sano pero en las últimas semanas se disparó la demanda por cuadros virales. “Estamos viendo cada vez más chicos enfermos, que controles de Niño Sano”, contó.

En Roca, hay una población aproximada de 17.000 niños de 3 a 11 años y se estima que hay un pediatra cada 1.000, según los empadronados en el Colegio Médico local, más los que trabajan solo en salud pública. La falta de pediatras y residentes, sumado a la falta de cobertura en clínicas privadas y en hospitales del interior; sobrecargan de trabajo a los hospitales.

Es conocido que en las clínicas y sanatorios privados rara vez hay guardias pediátricas. Son muchas las familias con pequeños que rebotan de un lado al otro buscando ser atendidos. El hospital termina siendo el último eslabón de una cadena de intentos fallidos.

Además, en el López Lima, muchos pacientes que necesitan atención médica de localidades del interior van a parar a los hospitales más grandes, como chiquitos de Sierra Grande, Conesa y hasta uno de San Antonio Oeste otras ciudades que están actualmente internados en Roca porque no tienen cama o la especialidad que requieren en sus zonas.

Para Regliner, hay que apostar a crear un Hospital Pediátrico en Roca, pero eso “no está en el presupuesto de la provincia”, opinó Regliner. La falta de presupuesto hacia el sector pediátrico se ve reflejada en la acotada medicación que pueden brindar a pacientes.

“El Neurodesarrollo es otra demanda gigantesca que tenemos. En esta provincia, la demanda por patologías neurológicas es tremenda”, agregó Farchi. En Roca, trabaja una de las únicas pediatras que hace diagnóstico de retraso global del desarrollo, espectro autista y demás. Son consultorios de mucha demanda.

Desesperación de madres

“Hay una bebé que convulsiona dos veces al día y no tiene quien la atienda”, contó Ariadna, madre de un pequeño de Roca que padece una patología neurológica. Es que no solo faltan pediatras sino también aquellos que siguen subespecialidades.

Hay una sola médica dedicada a la neurología infantil en toda la provincia y está en Roca. Solo ella se encarga de atender a cientos de pacientes en el hospital y tiene demanda regional.

No alcanzan los pediatras que hay y encima no hay guardias pediátricas. Vas con tu bebé y se te puede morir la criatura» ”Ariadna González, madre de un nene de Roca, usuaria del hospital

Alexandra, madre de gemelas, indicó que en el mostrador de la secretaría había un aviso donde se anunciaba: “No se aceptan más pacientes”. Hubo otros casos donde recién a los cinco meses consiguieron un turno pero se los cancelaron por enfermedad de la médica, sin reemplazo.

Se buscan pediatras

La falta de pediatras es alarmante. Hay solo 67 federados en todo Río Negro, según datos de la Federación Médica de 2022, lo que representa un 10% de todos los médicos empadronados. Si bien estos especialistas trabajan en el sector privado, muchos de estos también cumplen funciones en los hospitales públicos.

Los cirujanos infantiles tampoco abundan. Actualmente son nueve en toda la provincia: tres en Roca, tres en Cipolletti y tres en Bariloche, para cubrir una importante población.

Carlos Sosa, presidente del Colegio de Médicos de Roca, dijo que hay una fuerte crisis de recursos humanos. “Las clínicas, hospitales hacen un esfuerzo importante en todo el país para contratar médicos pero no hay. Encontrar neonatólogos, por ejemplo, es imposible”, expresó.

La guardia y fichero son los dos sectores con “superpoblación” diaria. Esto no es más que el reflejo de la cruda realidad y profunda crisis que se padece por la “deserción de especialistas”, advirtió Sosa.

El relevamiento por los colegios médicos de las ciudades confirmó el mismo problema: faltan pediatras en todos lados. Se suma que no hay proyección a futuro. La residencia de Pediatría del hospital de Roca quedó totalmente vacía, sin nuevos ingresantes.

Neuquén: salas explotadas e importantes demoras

A la gran demanda en guardias pediátricas de Neuquén por la suba de infecciones respiratorias, se le suma la escasez de médicos. “El problema hoy por hoy es que hay pocos profesionales, sobre todo en el sistema público”, indicó el presidente del Colegio Médico de Neuquén, Daniel Castro.

“Hay demasiada bronquiolitis, se adelantó el virus este año y todos los problemas respiratorios de los niños” Daniel Castro, presidente Colegio de Médicos de Neuquén

El mes pasado se detectó un brote con una mayor circulación del virus sincitial, que se vincula a la bronquiolitis, con un 9,8% más de positivos en las muestras que se analizaron. Además, en el 85% de los casos, el virus sincitial fue detectado en niños de 21 meses promedio .

“Hay demasiada bronquiolitis, se adelantó el virus este año y todos los problemas respiratorios de los niños”, explicó el presidente de la asociación. Como consecuencia, habló de una sobrecarga del sistema público y privado.

Castro aseguró: “La realidad es que obviamente faltan médicos, hay pocos y hay un gran desgaste”, comentó. Por otra parte, agregó que el desgaste de los pediatras por la gran demanda, también podría existir un problema a futuro.

“La Sociedad Argentina de Pediatría viene denunciando hace un par de años que no hay formación de pediatras, no lo eligen”, relató. “Será un problema en un futuro no muy lejano, es una cuestión muy seria”, advirtió.

En Bariloche, las consultas pediátricas se duplican

Con la problemática del frío y el invierno, actualmente un 70% de las camas pediátricas del hospital de Bariloche están ocupadas por patologías respiratorias. A su vez, hay un aumento de consultas pero no se puede hablar de “colapso”, dijo Victor Parodi,médico a cargo del Hospital Ramón Carrillo.

El profesional comentó que suelen recibir pacientes delprivado con patologías respiratorias severas. “Los derivan al ámbito público cuando requieren de máscara de alto flujo. De esta forma, se evita que entre al respirador”, aclaró.

En el sector privado, la guardia pediátrica del Hospital Privado Regional (HPR) desborda de consultas ya las 60 consultas diarias aumentaron a 110. En elsanatorio San Carlos, hay un promedio de 80 consultas por día.

“En invierno las consultas pediátricas aumentan el doble. Hoy el 95% son por cuadros respiratorios”, describió Carla Angelelli, jefa de Pediatría del San Carlos.

Guardias las 24 horas

En el hospital andino hay un panorama un poco más alentador que en el Alto Valle por la cantidad de pediatras. Por su parte, Parodi resaltó que hace un tiempo no tenían pediatras en la guardia, pero ahora tienen personal exclusivo. “Hay pediatras las 24 horas en la guardia central”, indicó.

“La base de pediatras está cubierta, pero sin dudas, falta gente. Más si pensamos en el hospital nuevo en los próximos meses”, opinó.

Como parte del contexto, mencionó que continúa el “éxodo de profesionales” en la ciudad turística por la falta de alquileres y los valores desproporcionados. Los dos centros asistenciales privados cuentan con guardias pediátricas las 24 horas del día, toda la semana.