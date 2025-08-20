Encontraron a los tres jóvenes turistas de Buenos Aires que se perdieron en Brazo Tristeza por la noche

A media mañana de este miércoles, la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche encontró al joven turista de Buenos Aires que se extravió en la zona de Brazo Tristeza, en Bahía López, al oeste de Bariloche. En principio, el operativo estaba centrado en tres personas, pero los rescatistas encontraron a dos de ellas alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles. No había información del tercero.

Desde la Subsecretaría de Protección Civil explicaron que dos de los muchachos se comunicaron anoche al teléfono de emergencia 911 para pedir ayuda. “Dijeron que se habían largado a caminar en la zona y que se perdieron. No sabían cómo regresar. Ahí mismo comenzó la búsqueda”, informó Carlos Madjinca, el titular de la cartera.

Además de los voluntarios de la Comisión de Auxilio se sumaron brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Parques Nacionales y del Servicio de Prevención de Lucha contra Incendios Forestales (Splif).

Los tres jóvenes emprendieron su caminata anoche, a partir de las 20, en medio de la lluvia y viento. Si bien el inicio del sendero no es complejo, en una parte, hay un sector de acantilados. En ese sector, también se puede subir al cerro López por el sector conocido como Palotinos, pero consiste en paredes rocosas y tiene sectores de roca suelta de un grado de dificultad elevado. La travesía no es para cualquiera y mucho menos, de noche.

El sector de Palotinos tiene un alto grado de dificultad. Foto: gentileza

“La gente no toma conciencia. No toma en cuenta las condiciones meteorológicas para hacer un trekking, no toman en consideración la hora y ni siquiera hacen el registro de trekking”, lamentó el funcionario municipal.

Desde la Comisión de Auxilio del Club Andino informaron que ayer, a las 20, “se recibe un llamado telefónico solicitando asistencia en la zona de Cerro López con orientación al Brazo Tristeza (Palotinos)”. Inmediatamente, se conformó un grupo de búsqueda que dio con dos personas del grupo que se encontraban en la senda de Palotinos.

«Se perdieron, no estaban en la senda. Hubo que buscarlos en ese sector, hasta que se los escuchó, pero fue complejo ayudarlos a salir de ahí. De hecho, en este momento, estamos terminando de evacuarlos. La clasificación de ese sector es de complejidad», comentó Mercedes Galíndez, integrante de la Comisión de Auxilio. Dijo que no se sabe «si salieron de noche o se les hizo de noche en la senda»: «Lo que se sabe es que el primero del grupo se adelantó y perdieron la comunicación con él. Se quedaron sin señal».

Minutos después de las 9, el joven fue encontrado. Aún no trascendió en qué estado se encuentra ni en qué lugar estaba.