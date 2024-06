Búsqueda de Loan: a 10 días de su desaparición, Fernando Burlando confirmó que se sumará al caso

La búsqueda de Loan, el niño de 5 años desaparecido hace 10 días, continúa en Corrientes. Su familia y vecinos de la localidad exigen su pronta aparición tras el nuevo rumbo que tomó la investigación. Además Fernando Burlando confirmó que se sumará al caso como abogado de la familia de Loan.

Luego del nuevo rumbo que tomó el caso de Loan con la detención de tres nuevas personas, este domingo se realizaron allanamientos en Chaco vinculados a María Victoria Caillava, la funcionaria detenida y su marido, Carlos Pérez, también arrestado. Allí se encontraron huellas, armas y plata, pero no hubo rastros de Loan.

Los días continúan pasando y la angustia en la familia crece al no tener novedades sobre dónde podría estar Loan. Además nuevas pruebas sobre los vehículos de los detenidos arrojaron resultados negativos y generaron más dudas.

Ante esta situación Fernando Burlando confirmó este domingo que se sumará al caso como abogado de la familia de Loan. En una entrevista con TN, el abogado expresó: «Se perdió mucho tiempo».

Luego indicó que está ultimando detalles con uno de los hermanos de Loan y «los colegas que están trabajando desde allá para poder colaborar y sumarnos a este trabajo que es sumamente delicado y complicado». A su vez, aprovechó la entrevista para analizar la situación de los delitos que estarían en juego y explicó que son delitos «cuyas investigaciones tienen que marchar de manera acelerada y contundente en los primeros momentos. Este momento es tiempo de pérdida mientras que no se encuentre a Loan».

«Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado», manifestó Burlando sobre la desaparición que mantiene en vilo a todo Corrientes y al país. También agregó: «La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero es que hay que entender es que esto es una triste realidad».

Respecto a los detenidos, el abogado aseguró que hubo contradicción en las declaraciones y que eso es «prueba que los compromete. Mi recomendación es que aporten algo». A esto planteó: «Ahora los colegas tendrían que apuntar los cañones para generar una situación de compromiso. Para mi, son una organización».

Búsqueda de Loan: 10 días de su desaparición, una tía apuntó contra un detenido

El pequeño Loan de cinco años desapareció el jueves 13 de junio en Corrientes cuando supuestamente había salido a buscar naranjas con sus primos. Desde ese día la búsqueda del niño comenzó como un simple caso en el que creían que un niño estaba perdido en un inmenso campo, pero las horas y los días pasaron confirmando así que el caso era mucho más grave.

Los primeros detenidos fueron Bernardino Antonio Benítez, el tío del pequeño, y una pareja de amigos suyos, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Pero el viernes la investigación dio un drástico giro y detuvieron a otras tres personas: Carlos Pérez y Victoria Caillava, quienes estuvieron presentes en el almuerzo en la casa de la abuela del nene de 5 años, cuando fue visto por última vez; y Walter Maciel, el comisario que se hizo cargo de la búsqueda y quien, según informó Infobae, autorizó a Pérez y Caillava a viajar a la ciudad de Corrientes luego de la desaparición del niño.

Este domingo en la ciudad correntina de Goya, vecinos se convocaron para marchar y reclamar por la aparición de Loan Danilo Peña.

«Tenemos bronca. Hoy no podemos confiar ni en nuestra propia sombra. ¿Cómo podemos mandar a hacer un mandado, al colegio o a un boliche si no sabemos si va a volver o no, si estos delincuentes pueden llevarnos a nuestros chicos?», expresó una de las vecinas.

Por su parte una tía de Loan habló con TN sobre sus sospechas del caso en la marcha y aseguró que «se hizo todo mal en la investigación». «Al segundo día lo hubiéramos encontrado si estaba perdido», aseguró.

También cuestionó el accionar del comisario detenido, Walter Maciel, y expresó: «Me daba muchas sospechas el comisario por cómo actuó. Estaba a la luz que quería liberar la zona. Nosotros le pedíamos que allané en 9 de julio y cierre la localidad. Si nos hubieran hecho caso, capaz lo hubiéramos encontrado».

«Sospecho por todos menos de mi cuñado, que lo vi destrozado y que se siente culpable por no haberlo podido cuidar. Es injusto que sospechen de él, ¿Cómo va a negociar algo así?», aclaró la mujer.

Al finalizar su declaración fue contundente al apuntar contra el marido de Caillava, Carlos Pérez, y aseguró que «quiere negociar con la Justicia», por ello considera qué el hombre «tiene información». «Ellos saben lo que hicieron con mi sobrino», puntualizó.