Cada vez más hombres eligen la vasectomía en la región

La operación no requiere internación y se hace con anestesia local. Foto archivo

“Cuando empecé a trabajar en el 2002 en la zona, se realizaba una vasectomía por mes o cada dos. Hoy es una consulta diaria y se hacen entre cinco y seis cirugías por semana”, contó el urólogo del hospital de Roca, Lucas Peacock.

El profesional señaló que no solo aumentaron las consultas y las intervenciones, sino también hay hombres de 18 años en adelante interesados en este método anticonceptivo.

“En los últimos siete años el volumen de consultas fue en aumento y lo llamativo también es el rango de edad”, explicó.

“Antes eran hombres alrededor de los 30 y 50 años y hoy están empezando a venir, mucho más jóvenes. Me han consultado a partir de los 17, 18 años chicos que tienen pensado no tener nunca hijos”, agregó.

El médico señaló que hubo un cambio importante de pensamiento que incrementó las intervenciones de este tipo.

“Es un cambio relacionado con la revolución femenina, con los derechos y que siempre la mujer es la que pone el cuerpo”, cuando se trata de métodos anticonceptivos.

El profesional explicó que la vasectomía es una cirugía ambulatoria, de corta duración, de una recuperación rápida, con muy bajo riesgo, muy diferente “a la ligadura de trompas, que es una cirugía que necesita de anestesia general, de internación y aparte tiene riesgos muy potenciales porque es intraabdominal”, argumentó.

En cambio el procedimiento en el hombre “es algo externo a nivel de la bolsa escrotal”.

Peacock indicó que la gran mayoría de interesados que consulta ha leído o conocen experiencias de amistades que se han realizado la operación.

Muchos investigan en internet para saber de qué se trata. “A veces las consultas se relacionan al tema sexual, como la potencia o la eyaculación y se les explica que nada cambia, sigue siendo todo igual”, indicó.

Cada vez más hombres eligen la vasectomía: El perfil

La mayoría de hombres que se realiza la operación suelen ser de edad media y “ya han cerrado una etapa biológica de conformación familiar. Pero también hay muy jóvenes decididos a no tener hijos”, señaló el urólogo Keun Park que lleva 25 años en la profesión.

“Cuando veo a alguien muy joven, menos de 22 años, trato de aconsejar, porque la vasectomía, aunque se puede leer que es reversible, es muy difícil la reversión, por lo cual yo suelo decir que es un método definitivo”, expuso el profesional Peacock.

En Argentina desde 2006 la cirugía es gratuita para los mayores de 18 años.

Peacock aclaró que los hombres que no cuentan con cobertura de obra social acceden gratuitamente en el hospital a esta intervención.

“El resto de la población que tiene obra social se hace por la parte privada”, indicó.

En el hospital se hacen unas cinco cirugías por mes. Foto archivo

Cada vez más hombres eligen la vasectomía: El procedimiento

La cirugía es ambulatoria, o sea, que no requiere internación. Se hace con anestesia local, lo cual hace de que el riesgo sea muchísimo más bajo. El urólogo explicó que el procedimiento se realiza al nivel del escroto, es decir, donde están los testículos. Allí se hacen dos mini incisiones de un centímetro previamente con una anestesia local.

“El paciente solamente siente que uno está buscando el conducto de frente, que es como el cablecito de un mouse, y a la media hora ya se está yendo a la casa”, señaló Peacock.

Si se realiza con anestesia general, requiere internación, otro costo y más tiempo de recuperación.

El periodo de recuperación en general, para la parte laboral es de 48 horas y a los 7-10 días para empezar a hacer actividad física.

Sin embargo el hombre no deja de ser infértil instantáneamente. ”Después de esa ligadura están unas estructuras que se llaman vesículas seminales, que son una reserva de espermatozoides que están detrás de la próstata, que tienen que vaciarse y llevan aproximadamente un mes y medio o dos meses”, señaló.

Al mes y medio hace un análisis del semen. “Entonces si ese estudio dice cero espermatozoides, ya está, no hay forma de que vuelva atrás. Pero si todavía quedan espermatozoides, todavía puede fecundar, por lo cual hay que volver a repetir el análisis al mes”, remarcó.

Cada vez más hombres eligen la vasectomía: La legalización

El urólogo Park explicó que cuando completó su formación en urología, el método todavía no estaba legalizado en la Argentina.

“A partir de su legalización fue en aumento no solamente la cantidad de consultas, sino consecuentemente la cantidad de procedimientos realizados. Hoy claramente está instalada en la sociedad la alternativa como método anticonceptivo, tanto por los mismos hombres como sus parejas”, expuso.

El profesional indicó que las mujeres también lo tienen en cuenta, “muchas veces vienen las parejas directamente a consultar y a veces los varones solos pero es evidente de que se ha conversado previamente en el seno de la pareja o en el seno familiar”, dijo.

De todos modos, “no es un requisito para que puedan realizar el procedimiento. Cada individuo tiene la libertad y el derecho para realizarlo”, sostuvo.

El profesional mencionó que también se sometió a esta cirugía. “Tenía una familia conformada, entonces por un tema de edad de etapa vital, de edad biológica, decidí realizarme la vasectomía. Me pareció lo más adecuado y prudente para evitar embarazos no deseados”, contó.

La mayoría de hombres que se opera es de edad media pero también hay muy jóvenes interesados. Foto archivo

Cada vez más hombres eligen la vasectomía: Un procedimiento que apenas dura 10 minutos

“Después de tener nuestros dos hijos, habíamos decidido no tener más familia y me parecía que era la operación en el hombre mucho menos invasiva que en la mujer”, contó un vecino de Roca que prefirió no revelar su identidad.

El hombre se sometió a la intervención a los 43 años y tras su operación también varios de sus amigos siguieron sus pasos y eligieron este método anticonceptivo definitivo.

“Quizás vieron que era algo simple, y siguieron por ese camino, porque no es una práctica grande. Tengo 10 amigos que se hicieron la vasectomía”, señaló.

El entrevistado relató que nunca había ingresado a un quirófano. “Los nervios lógicamente estaban, porque no tenía la experiencia”, dijo.

“La intervención duró 10 minutos y fue con anestesia local. Me acuerdo que me levanté, fui al baño, habré estado 15 minutos, y salí caminando”, detalló.

El médico le recomendó que esté con hielo durante todo ese día y que no haga actividad física. “Hice reposo y al otro día fui a trabajar perfectamente, sin ningún problema”, contó.

En cambio, uno de sus amigos, luego de operarse se subió a un techo e hizo una actividad física. Esto le generó molestias y tuvo dos días más de reposo.

“Si uno sigue las recomendaciones del médico, es algo muy simple. Al mes me hice un espermograma, y se constató que no tenía más viabilidad el semen”, detalló.

El entrevistado contó que se debe discutir con mucha profundidad. “Hay algunos chicos jóvenes que quieren operarse, ahí la discusión es más compleja pero se respeta”, expresó.