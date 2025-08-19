Café gratis para jubilados: la iniciativa solidaria de una confitería de Neuquén

En un bar de Neuquén ubicado en calles Buenos Aires y Alderete, un cartel capta la atención de cada persona que pasa por la vereda. «Todos los jueves, café gratis para los jubilados», expone el escrito que invita a los adultos mayores a acercarse y disfrutar de una colación. «La idea es colaborar con algo que parece poco significante, pero que puede brindar un momento de alegría«, expuso el dueño.

Cristian Pareja fundó Café Buenos Aires hace diez años y dice que hoy ve las dificultades económicas que atraviesan más que nada los jubilados: «Intentamos colaborar», aseguró. Sin embargo, fue hace dos semanas cuando llegó a su casa con una decisión tomada.

«Le dije a mi mujer que se me había ocurrido una idea que parecía insignificante, pero que tal vez podía brindarles un momento de alegría a los jubilados«, contó. Así, le planteo que todos los jueves se ofrezca un café gratis para ellos.

«La idea es que pueda ser una distracción, que se puedan juntar a charlar y disfrutar un rato de un cafecito», explicó.

La honestidad es clave en esta práctica. «Esto es muy libre, solo pedimos que sean sinceros«, expresó. «Lo que más nos interesa es que se acerquen a disfrutar«. Para los interesados solo hace falta ingresar al local los jueves en cualquier momento del día y pedir el café para jubilados.

A pesar de las ganas de colaborar, Cristian nota un obstáculo muy presente: la desconfianza. «Se ha acercado gente, vimos movimiento, pero creemos que no creen que sea verdad. Queremos decirles que es real, que vengan», dijo.

No solo esperan más visitas, sino también que se prolongue en el tiempo. «Es durante todo el día. Ver el lugar lleno de jubilados o de gente mayor que lo esté aprovechando ese día lo más lindo«, cerró.