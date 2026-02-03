Calendario académico 2026: hasta cuándo puedo anotarme en la Universidad del Comahue en Neuquén y Río Negro

La Universidad Nacional del Comahue sigue con su periodo de inscripción en todas sus carreras. Desde las autoridades dijeron que se anotaron 6.645 personas y más del 20% ya completó los trámites correspondientes. Aún están sin procesar los datos de la oferta académica de las facultades de Informática e Ingeniería. Conoce los plazos, el calendario académico, qué documentación se solicita y la fecha de inicio de clases en 2026.

Según la Síntesis Estadística que elabora la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional, en el 2024, el número de nuevos inscriptos fue de 9.982.

Calendario académico: fechas de inscripción y comienzo de clases

Según el calendario académico 2026, se podrá inscribir hasta el 27 de febrero. Las clases del primer cuatrimestre iniciarán el 9 de marzo. Desde el 23 de febrero al 20 de marzo es el periodo para anotarse en las asignaturas.

A través del buscador del sitio institucional los aspirantes podrán identificar la carrera de su interés y acceder al portal de la Facultad correspondiente, donde encontrarán el detalle sobre modalidades de cursado (presencial, mixta o virtual), cronogramas y orientaciones para completar el proceso de inscripción.

Cómo anotarse en la Universidad Nacional del Comahue

Para completar la inscripción en cualquiera de las carreras de la Universidad Nacional del Comahue, se deberán presentar los siguientes documentos:

Ficha de preinscripción completada en el sitio web.

Documento Nacional de Identidad (frente y dorso).

Certificado de finalización de estudios secundarios, certificado de materias adeudadas o certificado analítico.

(Opcional) Certificado de discapacidad, en caso de corresponder y que requiera ser informado por el aspirante.

Excepciones específicas

Profesorado en Educación Física: requiere Apto Médico.

Carrera de Medicina: requiere Carnet de Vacunación (que incluya antitetánica y Hepatitis B).

Las carreras de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Informática realizan su período de inscripción vía web y la entrega de documentación durante febrero. Explicaron desde la Universidad, que en estos dos casos, esta programación respondió a la actualización del Sistema de Gestión Académica SIU-Guaraní, con el objetivo de mejorar y optimizar la gestión administrativa y académica de dichas unidades.