Últimos días para inscribirse en la UNRN: cómo anotarse y qué carreras se pueden estudiar en Río Negro

Con presencia en ocho localidades rionegrinas y una oferta académica que supera las 50 carreras, la Universidad Nacional de Río Negro transita los últimos días de inscripción para el ciclo lectivo 2026. El plazo se extiende hasta el 30 de enero y el trámite se realiza de manera 100% online.

La casa de estudios pública provincial ofrece carreras presenciales y también Ciclos de Complementación a distancia, pensados para quienes ya cuentan con una tecnicatura, profesorado o licenciatura y buscan completar su formación con un título universitario de grado, con validez nacional.

Inscripción digital y curso de ingreso

El proceso de inscripción se lleva adelante a través del sistema de preinscripción en línea de la UNRN. Los aspirantes deben crear un usuario, completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación solicitada, entre la que se incluye el DNI, una fotografía tipo carnet y el título secundario o constancia equivalente.

Una vez confirmada la inscripción, los ingresantes deberán realizar el Curso de Ingreso obligatorio, que contempla un módulo virtual de Introducción a la Vida Universitaria y un módulo específico, ambos previstos para febrero de 2026.

Qué estudiar en la UNRN

La oferta académica se organiza en tres sedes, con presencia en distintos puntos estratégicos de Río Negro.

Sede Alto Valle – Valle Medio

Con carreras en Allen, Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel, ofrece propuestas como Odontología, Arquitectura, Diseño Industrial, Medicina Veterinaria, Geología, Paleontología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Criminología y Ciencias Forenses, Enología, Hidrocarburos, Administración de Empresas, Comercio Exterior, Artes Visuales y profesorados y tecnicaturas, entre otras.

Sede Andina

Con sede en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, incluye carreras como Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Telecomunicaciones, Turismo, Hotelería, Economía, Letras, Arte Dramático, Agroecología, Diseño Artístico Audiovisual, Antropología, además de profesorados y tecnicaturas vinculadas a la producción vegetal. En el caso de Medicina, la inscripción cerró en octubre de 2025.

Sede Atlántica

En Viedma, se dictan carreras como Abogacía, Contador Público, Comunicación Social, Ciencias del Ambiente, Nutrición, Kinesiología y Fisiatría, Sistemas, Ingeniería Agronómica y diversas licenciaturas y tecnicaturas vinculadas a la educación y el deporte.

En varios trayectos académicos, la UNRN ofrece la posibilidad de obtener un título intermedio, con validez nacional, al completar la mitad de la carrera, lo que permite una pronta inserción laboral.

Formación integral y oportunidades

Además de la formación académica, la UNRN promueve una experiencia universitaria integral, con acceso a becas, pasantías, programas de movilidad nacional e internacional, actividades culturales y deportivas, acompañamiento durante toda la trayectoria académica y espacios de acceso a computadoras e internet.

La inscripción para ingresar a la Universidad Nacional de Río Negro permanecerá abierta hasta el 30 de enero, con toda la información disponible a través de los canales oficiales de la institución.