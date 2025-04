Calendario tras la muerte del papa Francisco: cuál fue su particular decisión, de la que poco se habla

La muerte del papa Fracisco enlutó al mundo entero. Creyentes y no tanto lloran al líder espiritual que se destacó por sus iniciativas progresistas dentro del Vaticano. Y en su despedida no será distinto: dejó un pedido particular para su entierro. Una a una, las actividades para darle el último adiós.

El periodista y escritor religioso, Sergio Rubín, contó a Clarín que el papa Francisco pidió no ser inhumado en las grutas de la Basílica de San Pedro, sino en la basílica Santa María la Mayor. Así, deberán llevar sus restos en un cortejo hasta el centro de Roma para que allí sean inhumados.

«Esto es una cosa bastante novedosa», destacó Rubín. Explicó que el papa iba mucho a esa iglesia, ya que «era muy devoto de la imagen de Nuestra Señora de la Salud».

Calendario por la muerte del papa: una a una, las actividades para darle el último adiós

El periodista detalló que, con la muerte del papa Francisco, la Iglesia católica «pone en marcha todo un mecanismo, desde las exequias del Pontífice hasta la elección de un nuevo Papa». Sin embargo, como se trata de un sumo pontífice bastante progresista desde su llegada al Vaticano, se trata del primer papa latinoamericano, esta vez «todo es menos pomposo, más breve».

Una a una, estas son las actividades por la muerte del papa Francisco:

Las actividades formales comenzarán este miércoles 23 de abril. Se abren tres días de lo que será el velatorio para que los fieles puedan pasar delante del féretro para despedirlo.

Después viene la misa exequial, una ceremonia especial para dedicarle una oración al papa Francisco. Este es el momento donde las «autoridades de todo el mundo, presidentes, reyes, primeros ministros, en fin, participan junto a los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los fieles».

Luego llegará el novedoso cortejo fúnebre hasta el centro de Roma para que el sumo pontífice sea enterrado en la basílica Santa María la Mayor. Rubin indicó que este fue un pedido especial del papa, ya que la norma es que no salgan de la Basílica de San Pedro. Los restos de los papas suelen sepultarse allí, en las grutas internas.

El siguiente paso es realizar, «lo que se llama, las congregaciones generales», las asambleas donde todos los cardenales del mundo se sientan a debatir «la situación de la Iglesia y los desafíos que va a afrontar el futuro Papa». El tiempo aquí es indefinido: en la elección anterior tardó dos semanas.

Después se desarrollará «la misa proligendo, que es la misa previa a que los cardenales menores de 80 años, alrededor de 135, entren a la Capilla Sixtina, ya totalmente aislados, encerrados, a votar al futuro papa».

Rubín explicó que estos protocolos están determinado por la iglesia católica no sólo con la muerte de un papa, sino también con las renuncias. «Se declara sede vacante y ahí empieza, insisto, todo este proceso que lleva finalmente a la elección de su papa», remarcó,

¿Cuánto puede durar? Nunca se sabe, pero la fumata blanca advertirá que, entonces, ya se eligió un nuevo papa.

Cónclave: ¿Qué pasará después de la muerte del papa Francisco?

Tras la muerte de Francisco, la gestión de los asuntos vaticanos quedará temporalmente en manos del cardenal camarlengo, mientras se celebran los nueve días de exequias y transcurre el plazo, de entre 15 y 20 días, para organizar un cónclave que elija al nuevo papa.

El camarlengo actuará como papa «interino», encargado de administrar la Iglesia hasta la elección del nuevo pontífice, aunque con poderes reducidos. El cardenal irlandés Kevin Farrell, de 77 años, fue elegido para este cargo en febrero de 2019.

Todos los más altos responsables del «gobierno» de la Iglesia, es decir la Curia Romana, deben dimitir de sus funciones a la muerte del papa. Así, queda sólo el cardenal camarlengo para administrar los asuntos corrientes de la Iglesia.